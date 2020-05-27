Crew Dragon – все о корабле, который возвращает США в космос
Корабль компании SpaceX – Crew Dragon – многократный орбитальный пилотируемый корабль нового поколения. 30 мая в 22:2 по киевскому времени ракета Falcon 9 отправит корабль с американскими астронавтами на МКС. Впервые в истории это сделает коммерческая компания.
Если все пойдет по плану, американские астронавты впервые после почти десятилетнего перерыва отправятся на Международную космическую станцию на американском корабле – Crew Dragon компании SpaceX. 24 канал будет следить за этим событием и призывает всех присоединиться.
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Особенности корабля Crew Dragon
- Капсула экипажа
Герметичная капсула Crew Dragon вмещает до семи человек экипажа, однако в полетах для NASA экипаж будет составлять не более четырех человек. Дизайн капсулы внутри максимально минималистичный.
Внутри капсулы Crew Dragon / SpaceX
Вместо громоздкой панели приборов с различными переключателями и индикаторами есть только сенсорный дисплей. Все потому, что полет Crew Dragon проходит полностью в автономном режиме, включая процесс стыковки со станцией, который впервые за много лет несколько изменили.
Дисплей корабля Crew Dragon / SpaceX
Так сказать, "голый" Crew Dragon / SpaceX
Видео интерьера корабля Crew Dragon:
- Багажник (транк)
Нижняя часть капсулы выделена под служебный отсек: здесь расположены авионика, система жизнеобеспечения, а также двигатели Draco для маневрирования на орбите.
- Двигатели SuperDraco
Служебный отсек также имеет восемь двигателей SuperDraco, которые используются в качестве системы аварийного спасения. SuperDraco привлекли к себе особое внимание в 2019 году, когда огневые испытания Crew Dragon закончились взрывом и потерей капсулы. Но SpaceX провели работу над ошибками и успели показать надежность системы в следующих полетных испытаниях.
- Стыковка
Стыковочный порт Crew Dragon инженеры спрятали под носовым конусом сверху капсулы. Порт открывается вскоре после выхода на орбиту. Этот носовой конус также скрывает под собой маневровые двигатели Draco и навигационные датчики.
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Как астронавты вернутся на Землю
Возвращается капсула не на землю, как это делают "Союз" или Starliner, а садится на воду. Чтобы убедиться в надежности парашютной системы, SpaceX провели более сотни испытаний.
Полет Crew Dragon завершится отстыковкой от станции и возвращением на Землю. Корабль приводнится в Атлантическом океане возле побережья Флориды, где экипаж и капсулу встретит судно SpaceX Go Navigator.
Судно SpaceX – Go Navigator загрузит Crew Dragon и доставит астронавтов на сушу / SpaceX