30 мая в 22:22 по киевскому времени успешно прошел пилотируемый запуск коммерческого космического корабля компании SpaceX – Crew Dragon. Запуск должен был пройти раньше, но его перенесли из-за плохой погоды.

24 канал наблюдал за подготовкой команды SpaceX и NASA и старта ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon. Ракета стартовала с исторического площадки PAD39A на мысе Канаверал, что во Флориде.

Детали NASA и SpaceX готовы к историческому запуску корабля Crew Dragon: все о полете к МКС

Коротко о запуске

Предварительно запуск должен был пройти 27 мая в 23:33 по киевскому времени, однако его отменили из-за неблагоприятных погодных условий и перенесли на 30 мая в 22:22 по Киеву.

Экипаж первого пилотируемого корабля Crew Dragon состоит из двух опытных астронавтов NASA, имеющими за плечами по два космических полета. Бывший пилот шаттла Дуглас Херли назначен командиром корабля, астронавт Роберт Бенкен выполняет роль командира из общих операций с МКС.

Херли будет отвечать за участок автономного полета Crew Dragon, а Бенкен контролировать автоматическую стыковку и расстыковку с МКС. Вместе они должны оценить готовность корабля к доставке людей на орбиту. Кроме того, им предстоит проверить в реальных условиях удобство и функциональность новых спасательных скафандров, разработанных SpaceX.

Видеотрансляция

Стрим от NASA

Стрим от SpaceX

Этапы запуска

Точный тайминг процессов подготовки ракеты Falcon 9 к запуску.