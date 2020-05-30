Исторический запуск: компания SpaceX успешно запустила корабль Crew Dragon
30 мая в 22:22 по киевскому времени успешно прошел пилотируемый запуск коммерческого космического корабля компании SpaceX – Crew Dragon. Запуск должен был пройти раньше, но его перенесли из-за плохой погоды.
24 канал наблюдал за подготовкой команды SpaceX и NASA и старта ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon. Ракета стартовала с исторического площадки PAD39A на мысе Канаверал, что во Флориде.
Детали NASA и SpaceX готовы к историческому запуску корабля Crew Dragon: все о полете к МКС
Коротко о запуске
Предварительно запуск должен был пройти 27 мая в 23:33 по киевскому времени, однако его отменили из-за неблагоприятных погодных условий и перенесли на 30 мая в 22:22 по Киеву.
Экипаж первого пилотируемого корабля Crew Dragon состоит из двух опытных астронавтов NASA, имеющими за плечами по два космических полета. Бывший пилот шаттла Дуглас Херли назначен командиром корабля, астронавт Роберт Бенкен выполняет роль командира из общих операций с МКС.
Херли будет отвечать за участок автономного полета Crew Dragon, а Бенкен контролировать автоматическую стыковку и расстыковку с МКС. Вместе они должны оценить готовность корабля к доставке людей на орбиту. Кроме того, им предстоит проверить в реальных условиях удобство и функциональность новых спасательных скафандров, разработанных SpaceX.
Видеотрансляция
- Стрим от NASA
- Стрим от SpaceX
Этапы запуска
Точный тайминг процессов подготовки ракеты Falcon 9 к запуску.
- -45:00 Руководитель запуска SpaceX подтверждает готовность к заправке ракеты топливом
- -42:00 Отвод рукава для посадки астронавтов
- -37:00 Готовность системы аварийного спасения Dragon
- -35:00 Начинается заправка ракеты RP-1 (ракетное топливо-1, керосин)
- -35:00 Начинается заправка первой ступени ракеты жидким кислородом
- -16:00 Начинается заправка второй ступени ракеты жидким кислородом
- -07:00 Начинается охлаждение двигателей Falcon 9 перед стартом
- -05:00 Dragon переключается на внутреннее питание
- -01:00 Бортовой компьютер начинает финальную предстартовую проверку
- -01:00 Начинается наддув топливных баков до уровня полетного давления
- -00:45 Руководитель запуска SpaceX подтверждает готовность к запуску
- -00:03 Команда на зажигание двигателей
- 00:00 Старт Falcon 9
- 00:58 MaxQ – момент максимального аэродинамического давления на ракету
- 2:33 Отключение двигателей первой ступени
- 2:36 Разделение первой и второй ступеней
- 2:44 Включение двигателя второй ступени
- 7:15 Включение двигателей первой ступени при возвращении в атмосферу
- 8:47 Отключение двигателей второй ступени
- 8:52 Включение двигателей первой ступени для посадки
- 9:22 Приземление первой степени на платформу Of Course I Still Love You
- 12:00 Отделение Dragon от второй ступени
- 2:46 Открытие носового конуса Dragon