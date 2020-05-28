Неудачный старт SpaceX: соцсети насмехаются из-за отмены запуска корабля Crew Dragon

День 27 мая должен был войти в историю космонавтики. Корабль Crew Dragon, производства SpaceX должен был доставить на МКС двух американских астронавтов. Однако, из-за неблагоприятной погоды запуск пришлось перенести.

Как ранее писал 24 канал, запуск отменили буквально за 10 минут до старта. На самом деле, перенос запуска ракет – явление нередкое. При этом часто событие отменяют за несколько минут до старта.

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Однако, ввиду важности пилотируемого запуска Crew Dragon, к событию было приковано большое внимание. Поэтому на перенос полета соцсети сразу же отреагировали саркастическими мемами.

В чем важность события

Этот запуск должен был начать новый этап развития космонавтики для США. Ведь последний пилотируемый полет, закончился с закрытием программы Space Shuttle в 2011 году.

Коротко про запуск SpaceX. Микола сказав би Ілону коли ракети запускати. pic.twitter.com/HazMMLXyoA — Max Starepravo (@MaxStarepravo) May 27, 2020

Me: Overly excited to watch the #SpaceX launch

The weather: pic.twitter.com/ViZ2JhIij7 — Kyle O’Neill (@k_neill5) May 27, 2020

С того времени NASA вынуждена была покупать места для своих астронавтов в российских ракетах "Союз", чтобы доставить астронавтов на МКС.

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И проблема не только в так называемой "космической гонке". Такая ситуация еще и финансово невыгодна, ведь Россия постоянно поднимает цену на места для американских астронавтов и других партнеров на борту корабля "Союз". Сегодня место на "Союзе" обходится NASA 90 миллионов долларов, хотя в 2010 году это стоило примерно 30 миллионов долларов.

#SpaceX crew pack their little suitcase and head back to the hotel, til next time... pic.twitter.com/bJbPoNxaUN — Maritime Safety & Security (@SafetyOrProfit) May 27, 2020

Сейчас запуск перенесли на 30 мая в 22:22 по Киеву. Надеемся, в этот раз погода не испортит планы.