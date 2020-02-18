Продажи – в плюс, хлопоты – в минус: как работают современные цифровые инструменты
Как современные цифровые инструменты помогают вести дела с клиентами
Клиент – на первом месте
Не заработать на быстрых продажах, а получить благосклонность клиента на длительное время – вот какие цели сейчас ставит перед собой бизнес, который смотрит в будущее. Поэтому уже не достаточно просто предоставить качественную услугу или предложить хороший продукт – надо делать так, чтобы опыт взаимодействия с компанией точно запомнился. Дарить эмоции, превосходить ожидания. Когда клиент получает ответы там, где ему удобно; когда ему предлагают именно то, что его интересует; когда вы как компания опережаете желания.
Для этого нужно изучать потребности и предпочтения каждого. И сделать это качественно, собирая данные в таблице или ориентируясь на добрую память менеджера, уже не удастся. Так как же организовать процесс таким образом, чтобы клиенты были довольны, а команда работала эффективно?
Философия клиентоориентированного бизнеса
Одним из средств для налаживания длительных отношений с теми, кто покупает ваши товары или услуги, является CRM. Дословно эта аббревиатура означает "управление отношениями с клиентами" (Customer relationship management). Если же смотреть шире, то это не просто инструмент, а целая философия, которую исповедует компания. В центре этой философии всегда – клиент.
В более узком смысле это корпоративные программы или интернет-сервисы, которые помогают бизнесу эффективнее взаимодействовать со своими клиентами: привлечь и удержать постоянных покупателей, привлечь новых, дать каждому то, что нужно именно ему.
CRM-системы – удобный и действенный инструмент управления бизнесом. В мире их уже давно и на полную используют. В Украине этот сервис пока не такой распространенный и вызывает у предпринимателей больше страха, чем доверия. Почему? Все просто: кое-кто просто боится перемен, кто-то сомневается в эффективности CRM, а есть еще другие – вообще не хотят разбираться в собственных бизнес-процессах, чтобы их систематизировать. Как результат – вот эта красноречивая статистика:
Как видим, еще три года назад CRM-системами активно пользовались лишь 6% украинских компаний. Да и то в основном представители ритейла, IT, услуг социальных сфер и промышленности. Статистика с тех пор не очень изменилась. "Что другие?"– спросите вы. А другие продолжают использовать "дедовские" методы: блокнот, ручка, карандаш... в лучшем случае Excel-таблицы или Google Docs. И это тогда, когда рынок уже длительное время предлагает простые и удобные технологические решения, которые помогают продавать больше.
CRM поможет масштабировать бизнес
Процесс управления продажами стал проще и понятнее. Все данные о клиентах и их предпочтениях есть в одной системе. Команда менеджеров стала работать эффективнее. Объемы продаж выросли. Так о CRM отзываются представители компаний, которые уже внедрили системы и проработали в ней определенное время.
Наша компания существует уже более 6 лет. Но несколько лет назад объемы производства увеличились, заказов у нас было много. Они начали теряться, мы не знали с кем надо было связаться, возникали проблемы с заказом необходимого материала,
– делится опытом Артем Шишкин, основатель и руководитель компании по изготовлению сувенирной продукции.
Тогда, говорит, для него остро возникла необходимость систематизировать работу и оптимизировать все процессы на предприятии. Исследовав рынок, Артем остановил свой выбор на Битрикс24. Прогресс был заметен уже через год: "У нас увеличилось производство вдвое. Хотя мы не нанимали больше работников, а просто оптимизировали процесс работы".
Артем Шишкин, CEO & Founder компании Coover Box, пользуется Битрикс24
Похожая история и у Ивана Болонихина, основателя кондитерской Cupcake Studio.
Благодаря Битрикс24 нам удалось сократить примерно 30 минут на обработку одного заказа, автоматизировать часть бизнес-процесса компании и открыть большие возможности для масштабирования бизнеса,
– делится впечатлениями Иван.
Философия, воплощенная в технологиях
CRM-система – это основной источник знаний о клиентах и их поведении и эффективный инструмент для работы с повторными покупками, программами лояльности и индивидуальным подходом к каждому. Также это контроль над общением с каждым покупателем. Ведь CRM позволяют подключить все – от традиционных телефона и электронной почты, до социальных сетей и мессенджеров, что является очень большим преимуществом, когда компании не могут пренебрегать ни одним клиентом.
Еще несколько принципов философии управления отношениями с клиентами, воплощенные цифровом сервисе, пригодятся каждому бизнесу:
- База данных – ценность компании
В CRM хранится подробная информация на каждого клиента: его история – от первого запроса до заключения сделки, звонки, переписка, переписка на сайте и в соцсетях. Данные упорядочены и надежно защищены. Руководитель или кто-либо из команды с правом доступа может в одно мгновение получить всю исчерпывающую информацию о клиенте.
- В контакте с клиентом
CRM дает возможность объединить различные каналы коммуникации: телефон, электронную почту, соцсети, мессенджеры. Ни один звонок, ни одно обращение не останется без внимания – клиент общается там, где ему удобно. Система сама собирает данные с онлайн-форм на сайтах или сторонних ресурсах, и вся новая информация автоматически попадает в базу данных.
- Автоматизация процессов
Отправлять клиентам письма, sms, голосовые сообщения, показывать рекламу и еще многое другое могут роботы. Автоматизация типовых процессов освобождает работников от затяжных шаблонных обязанностей и повышает эффективность работы компании.
- Новые возможности для маркетинга
CRM-система позволяет эффективно группировать клиентов, выделять приоритетных и наиболее прибыльных, грамотно формировать предложения под разные интересы. Можно использовать готовые шаблоны или создавать свои собственные, отслеживать эффективность рассылок, усиливая первичные и повторные продажи. CRM ведет клиента от холодного контакта до успешной операции и позволяет увидеть на каждом этапе, как та или иная активность влияет на поток заказов.
- Все включено
Систему можно интегрировать с другими сервисами и вести дела "из одного окна": управлять проектами, осуществлять бухгалтерский учет и тому подобное. Также доступны другие дополнительные функции. Например, возможность за считанные минуты создать свой сайт, данные с которого автоматически сохраняются в CRM, и получать полную статистику по посетителям.
Как все это работает, можно испытать на Битрикс24 – CRM №1 в Украине. Системой уже сейчас пользуются десятки тысяч компаний, которые выбирают быть лидерами и эффективно работать с продажами. Настроить Битрикс24 под нужды своего бизнеса можно самому, а можно пригласить сторонних специалистов. Этот инновационный инструмент пригодится как крупным компаниям, так и бизнесам с небольшими командами.