Продажи – в плюс, хлопоты – в минус: как работают современные цифровые инструменты

Одним из средств для налаживания длительных отношений с теми, кто покупает ваши товары или услуги, является CRM. Дословно эта аббревиатура означает "управление отношениями с клиентами" (Customer relationship management). Если же смотреть шире, то это не просто инструмент, а целая философия, которую исповедует компания. В центре этой философии всегда – клиент.

В более узком смысле это корпоративные программы или интернет-сервисы, которые помогают бизнесу эффективнее взаимодействовать со своими клиентами: привлечь и удержать постоянных покупателей, привлечь новых, дать каждому то, что нужно именно ему.

CRM-системы – удобный и действенный инструмент управления бизнесом. В мире их уже давно и на полную используют. В Украине этот сервис пока не такой распространенный и вызывает у предпринимателей больше страха, чем доверия. Почему? Все просто: кое-кто просто боится перемен, кто-то сомневается в эффективности CRM, а есть еще другие – вообще не хотят разбираться в собственных бизнес-процессах, чтобы их систематизировать. Как результат – вот эта красноречивая статистика:

Как видим, еще три года назад CRM-системами активно пользовались лишь 6% украинских компаний. Да и то в основном представители ритейла, IT, услуг социальных сфер и промышленности. Статистика с тех пор не очень изменилась. "Что другие?"– спросите вы. А другие продолжают использовать "дедовские" методы: блокнот, ручка, карандаш... в лучшем случае Excel-таблицы или Google Docs. И это тогда, когда рынок уже длительное время предлагает простые и удобные технологические решения, которые помогают продавать больше.

CRM поможет масштабировать бизнес

Процесс управления продажами стал проще и понятнее. Все данные о клиентах и их предпочтениях есть в одной системе. Команда менеджеров стала работать эффективнее. Объемы продаж выросли. Так о CRM отзываются представители компаний, которые уже внедрили системы и проработали в ней определенное время.

Наша компания существует уже более 6 лет. Но несколько лет назад объемы производства увеличились, заказов у нас было много. Они начали теряться, мы не знали с кем надо было связаться, возникали проблемы с заказом необходимого материала,

– делится опытом Артем Шишкин, основатель и руководитель компании по изготовлению сувенирной продукции.

Тогда, говорит, для него остро возникла необходимость систематизировать работу и оптимизировать все процессы на предприятии. Исследовав рынок, Артем остановил свой выбор на Битрикс24. Прогресс был заметен уже через год: "У нас увеличилось производство вдвое. Хотя мы не нанимали больше работников, а просто оптимизировали процесс работы".



Артем Шишкин, CEO & Founder компании Coover Box, пользуется Битрикс24