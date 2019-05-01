ЦРУ завело страницу в Instagram: что постит управление

Центральное разведывательное управление США создало свою страничку в соцсети Instagram. Сейчас там только две фотографии. Одна из них — рабочее место агента ЦРУ.

На первом фото видим рабочий стол с книгами, журналами, картами, а также пакет с надписью "абсолютно секретное чтиво". Также рядом на кресле есть парик и удостоверение директора ЦРУ Джины Хаспель. Часы на столе показывают 8:46 – именно в это время самолеты атаковали башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября.

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Еще на одном снимке показаны работы агентов ЦРУ. Как видим, агенты имеют много талантов.

Для чего создали аккаунт. Как пояснили в агентстве, профиль в Instagram создали для того, чтобы задействовать для службы новых сотрудников. Сейчас на профиль подписались 116 тысяч пользователей.

У ЦРУ уже есть аккаунты на Facebook, Twitter и YouTube.

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