Цукерберг хочет разделить Facebook на два независимых бизнеса

CEO социальной сети Facebook Марк Цукерберг планирует разделить компанию на два относительно независимых бизнеса. Таким образом будут существовать отдельные пространства: общественный форум или "городская площадь" и зашифрованное пространство или "гостиная".

Как пишет издание Busines Insider, Цукерберг планирует осуществить распределение в ближайшие 5 лет.

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Что это такое. Как это будет работать глава Facebook пока не объяснил. Недавно были слухи об объединении аудитории мессенджеров Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger. Поэтому, вероятно, на их базе будет сформирована "зашифрованная гостиная".

По словам Цукерберга, уже в ближайший год компания проведет консультации с экспертами, правительством и органами охраны правопорядка.

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