Цукерберг признал, что бывает похож на робота и объяснил почему

CEO корпорации Facebook Марка Цукерберга после скандала с утечкой данных пользователей обвиняют во многом. Некоторые утверждения граничат со здравым смыслом – подозревают, что он внеземного происхождения, или же похож на робота.

Интересно, что последний факт признает сам Цукерберг. Как он рассказал в комментарии NBC, причина его странного поведения, которая и провоцирует такие подозрения, – стресс.

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Цукерберг подчеркивает, что он испытывает стресс, выступая перед большим количеством людей.

"Мне всегда было сложно говорить на публику. В такие моменты я становлюсь похож на робота. Умение выступать публично – то навык, которого мне определенно не хватает, как руководителю компании", – признался Цукерберг.

Разговор с Марком Цукербергом: видео

Что известно о Марка Цукерберга?

Он основатель и владелец социальной сети Facebook. В 2008 году стал самым молодым в мире миллиардером. В июле 2018 года он стал третьим самым богатым человеком на планете, уступив лишь Безос и Биллу Гейтсу.



Но именно в 2018 году соцсеть вляпалась в громкий скандал – тогда стало известно об утечке данных из частных профилей в Facebook. Жертвами стали около 50 миллионов страниц. Доступ к этим данным получила частная компания по анализу данных Cambridge Analytica (CA), которая работала над президентской кампанией Дональда Трампа во время выборов в 2016 году. С тех пор имидж Facebook, как и ее руководителя, сильно пострадал.

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