Цукерберг продал 29 000 000 акций Facebook для разработки, которая поможет при тяжелых болезнях

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Цукерберг продал 29 миллионов акций Facebook для разработки, которая поможет при тяжелых болезнях
Цукерберг продал 29 миллионов акций Facebook для разработки, которая поможет при тяжелых болезнях / Фото из открытых источников

Основатель Facebook Марк Цукерберг продал около 30 миллионов акций Facebook, чтобы вложить деньги в биомедицинский исследовательский проект. Целью проекта является разработка мозговых имплантатов для лечения определенных болезней.

Об этом сообщает Business Insider.

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Известно, что программа на сумму около 5 миллиардов долларов предусматривает работу над устройством, которое переводит мысли в команды и движения. К слову, один из последних проектов "Инициативы Чан-Цукерберг" – это беспроводной мозговой имплант, который может стимулировать или останавливать движения обезьяны в режиме реального времени.

Стоит добавить, что над проектом также работают ученые из Стэнфорда и Беркли.

Ученые называют идею "терапией", поскольку она предназначена для лечения таких болезней как эпилепсия и болезнь Паркинсона, влияющих на движения человека. Устройство сможет останавливать приступы у человека.

Наше устройство может следить за мозгом, поэтому вы точно знаете, что происходит. Просто сейчас мы можем взять определенную моторную функцию, узнать, как она работает, и даже управлять ею. Считаю, что это устройство открывает возможности для новых видов лечения,
– отметила профессор Рикки Мюллер, которая работает над разработкой.

Стартап ученые назвали Cortera и рассказали, как он работает на обезьяне: ученые смогли остановить обезьяну от действия, которое она обучена делать с помощью электрического сигнала, который отправили прямо в мозг,

Итак, ученые положили мобильное устройство на голову обезьяны, и оно могло записывать ее мысли, а также стимулировать и менять ее поведение в реальном времени.

Теги: Здоровье Техно IT-бизнес Марк Цукерберг Facebook
Источник: Техно
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