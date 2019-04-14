Цукерберга хотят уволить с должности председателя правления Facebook

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Марк Цукерберг
Марк Цукерберг / Getty Images

Акционеры Facebook недовольны, что действующий председатель правления Марк Цукерберг имеет больше прав голоса и фактически единолично контролирует компанию. Поэтому хотят лишить его этих обязанностей.

Из заявления акционеров на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США следует, что освободить Цукерберга от обязанностей председателя правления могут уже на ближайшем собрании, которое состоится 30 мая.

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Кроме того, акционеры предлагают разделить полномочия генерального директора и председателя правления. И имеют целью подвинуть действующего председателя еще с одной должности. А именно назначить независимого специалиста новым главой совета директоров вместо Цукерберга.

Но, как отмечают, "дискриминацией акционеров" возмущены больше. Обосновывают это тем, что акции компании обвалились на 40% из-за единоличных решений. И остальные члены руководства и правления не смогли защитить ценные бумаги именно из-за того, что у кого-то прав голоса больше.

Без равных прав голоса акционеры не могут привлечь руководство к ответственности. Фейковые новости, вмешательство в выборы и угроза нашей демократии – акционерам нужно нечто большее, чем просто отрицание этого, попытки увернуться и отсрочки с ответом,
– отметили в заявлении.

Марк Цукерберг имеет лишь 13% акций компании, однако в правлении за ним закреплена доля в 51% голосов.

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Теги: Facebook Новости Техно Марк Цукерберг Техно IT-бизнес
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