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Curiosity получил изображение Марса в рекордном разрешении: фото

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За почти 8 лет своей работы ровер Curiosity сделал много снимков поверхности Марса. Однако недавно опубликованная NASA панорама Красной планеты выделяется на фоне ранних снимков своим высоким разрешением, что дает возможность детально ознакомиться с пейзажами планеты.

Что известно о снимках

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На панорамном 1,8-гигапиксельном снимке хорошо виден кратер Гейла, в котором сейчас находится марсоход. Изображение "склеили" из более чем тысячи отдельных фотографий, сделанных с помощью телеобъектива Mastcam.

Панорамный снимок Марса – смотрите видео

Еще одно, с разрешением 650 Мп, сделали с помощью камеры с фиксированной оптикой, которая захватила в кадр и самого "фотографа".


Новые изображения Марса


Новые изображения Марса (чтобы открыть фото в полном размере – нажмите на них)

Как делали снимки

Исходные изображения получили в конце ноября 2019 года. По данным NASA, отсутствие специальных задач на тот момент позволило исследователям выделить на фотосессию по шесть с половиной часов в течение четырех дней. Чтобы уровень освещения при съемке разных кадров оставался одинаковым, приходилось делать их в одно и то же время местных суток.

Ознакомиться со снимками в оригинальном разрешении (29164x8592 и 88797x22958 пикселей) можно на официальном сайте проекта.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Новости Техно Техно NASA Марс Космос
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