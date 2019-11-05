Curiosity прислал новые фото Марса: невероятные снимки

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Curiosity прислал новые фото Марса
Curiosity прислал новые фото Марса / Фото из свободных источников

Съемка марсианских пейзажей не входит в число главных задач марсохода Curiosity, однако среди фото, которые сделал аппарат, можно встретить невероятные кадры. NASA опубликовало новую фотосессию с поверхности Красной планеты, которую сделал марсоход.

Что известно о расположении марсохода? Сейчас Curiosity находится у основания горы Mount Sharp высотой около 5,5 километров. С середины 2012 года он медленно исследует ее окрестности, передвигаясь по кратеру Гейла.

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Что изображено на снимках? Последние изображения, переданные для NASA и лаборатории Jet Propulsion Laboratory (JPL), управляющей марсоходом, демонстрируют ближайшие окрестности.

Фотографии сделаны на левую навигационную камеру – одну из семнадцати, закрепленных на бортах марсохода. В отличие от других датчиков, которые делают цветные снимки для геологических исследований, навигационные камеры создают черно-белые кадры.

 

 

На новых изображениях видны края кратера Гейла, возвышающихся над равниной. Считается, что кратер возник около 3,8 миллиарда лет назад после падения гигантского метеорита, а затем его ландшафт долго менялся под влиянием марсианского ветра.

Марсоходу предстоит еще немало геологических исследований. Долговременные измерения позволяют картографировать поверхность, отследить изменения температуры, давления, влажности и уровня ультрафиолетового излучения и другие важные для ученых данные.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно NASA Марс Новости Техно Космос
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