Как "цветет" Черное море: фото и видео со спутника
Сейчас на побережье Черного моря происходит так называемое "цветение" водорослей. Этот процесс настолько масштабный, что его видно даже из космоса.
Национальный центр управления и испытаний космических средств опубликовал фото и видео со спутника, на которых можно увидеть цветение.
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Что показывает спутник
По данным спутника, наибольшая концентрация водорослей сейчас происходит на курортах Лебедевка, Затока, Белгород-Днестровский, Очаков, Южный, Станислав, Очаковское, Голая Пристань и Лазурное.
Также с помощью снимков можно определить и уровень загрязнения. Как видно на кадрах, Одесская область сейчас имеет средний показатель загрязнения. При этом наиболее загрязненными выглядят воды озер Сасык, Шаганы, Алибей и Днестровского лимана, а также Днепровского, Тендровского и Джарылгачского заливов.
Спутниковый мониторинг проводили в северо-западной части Черного моря с 28 июня по 1 июля.
Как цветет Черное море: видео со спутника
Мониторинг через спутник
Ранее в украинском космическом агентстве заявили, что специалисты из Национального центра управления и испытания космических аппаратов регулярно мониторят Украину из космоса. Они анализируют тысячи спутниковых снимков.
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В частности, весной во время масштабных лесных пожаров спутниковые снимки позволяли ГСЧС эффективно контролировать и бороться с лесными пожарами.