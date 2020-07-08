Сейчас на побережье Черного моря происходит так называемое "цветение" водорослей. Этот процесс настолько масштабный, что его видно даже из космоса.

Национальный центр управления и испытаний космических средств опубликовал фото и видео со спутника, на которых можно увидеть цветение.

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Что показывает спутник

По данным спутника, наибольшая концентрация водорослей сейчас происходит на курортах Лебедевка, Затока, Белгород-Днестровский, Очаков, Южный, Станислав, Очаковское, Голая Пристань и Лазурное.

Также с помощью снимков можно определить и уровень загрязнения. Как видно на кадрах, Одесская область сейчас имеет средний показатель загрязнения. При этом наиболее загрязненными выглядят воды озер Сасык, Шаганы, Алибей и Днестровского лимана, а также Днепровского, Тендровского и Джарылгачского заливов.

Спутниковый мониторинг проводили в северо-западной части Черного моря с 28 июня по 1 июля.

Как цветет Черное море: видео со спутника

Мониторинг через спутник

Ранее в украинском космическом агентстве заявили, что специалисты из Национального центра управления и испытания космических аппаратов регулярно мониторят Украину из космоса. Они анализируют тысячи спутниковых снимков.

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В частности, весной во время масштабных лесных пожаров спутниковые снимки позволяли ГСЧС эффективно контролировать и бороться с лесными пожарами.