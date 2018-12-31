Цветной потоп: Apple выпустила невероятную рекламу iPhone Xr

Компания Apple опубликовала видеоролик, который получил название "Цветной потоп" (Color Flood). Видео рекламирует смартфон iPhone Xr – самую доступную модель из представленных в 2018 году.

Соответствующее видео опубликовали на официальном YouTube-канале Apple.

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Под музыку Cosmo Sheldrake – Come Along огромный поток одетых в разноцветные костюмы людей бежит в пустом городе, преодолевая различные препятствия, и оказывается на экране iPhone Xr.

Новая реклама iPhone Xr – смотрите видео

Отметим, в iPhone Xr используется жидкокристаллический дисплей Liquid Retina с диагональю 6,1 дюйма. По словам производителя, экран отличается точностью цветопередачи и расширенным цветовым охватом. В Украине цена на iPhone Xr стартует от 23 890 гривен.

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