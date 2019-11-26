Cyberpunk 2077 обзавелась собственными Instagram масками: как воспользоваться новыми фильтрами

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Новые маски Cyberpunk 2077 / lifehacker

Игровая студия CD Projekt RED представила ряд фильтров для Instagram, которые способны превратить вас в персонажей игры Cyberpunk 2077. Таким образом разработчики продолжают подогревать интерес геймеров к своему новому творению.

Сейчас доступно всего четыре фильтра: V, Jackie, Dum Dum и Maelstorm. Первые два добавляют на лицо кибернетические жилы и окрашивают глаза в красный цвет. Что же до остальных двух, то они рисуют на вашем лице большие железные импланты.

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Как установить маски

Попробовать фильтры могут все пользователи Instagram. Для этого нужно только зайти на вот эту страницу разработчиков с мобильного. Сперва вы получите доступ к одной маске, а добавить три другие можно со страницы аккаунта cyberpunkgame.

Смотрите, как выглядят маски Cyberpunk 2077:

Когда же выйдет игра

Релиз Cyberpunk 2077 запланирован на 16 апреля 2020 года. Игра выйдет на ПК, PS4 и Xbox One. Все с нетерпением ждут выхода игры, ведь ни для кого не секрет, что боевик Cyberpunk 2077 станет для польской студии своего рода вехой, которая определит будущее компании.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Новости Техно Интернет Игры CD Projekt Instagram
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