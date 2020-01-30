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Разработчики Cyberpunk 2077 прокомментировали слухи о разорении

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Арт к игре Cyberpunk 2077 / Фото из открытых источников

Недавно в СМИ появилась информация, что компании CD Projekt грозит банкротство из-за переноса даты выхода игры Cyberpunk 2077. Также сообщалось о массовых увольнениях сотрудников компании. Однако, CD Projekt были готовы к переносу даты, а увольнения произошли по другим причинам.

В ситуации разобрался портал CD Action, который обратился в CD Projekt за комментарием.

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Как увольнение комментирует компания

Представители издательства отметили, что узнали о переносе релиза Cyberpunk 2077 в день официального анонса – 16 января. При этом, по их словам, компанию проинформировали в рамках принятых на рынке правил: разработчики не обязаны были раскрывать свои планы заранее.

Также существует версия, что перенос даты выхода может негативно повлиять на студию в целом. В частности, начиная с 2018 года аналитики утверждают, что CD Projekt на грани банкротства. Разработчики возлагают большие надежды на свой масштабный проект, а потому, в случае его провала, студия вынуждена будет закрыться. В частности, CD Projekt подготовилась к масштабной маркетинговой акции Cyberpunk 2077, но из-за переноса даты релиза много материалов пришлось переделывать. Согласно недавним слухам, именно это стало причиной массовых увольнений в издательстве.

Трейлер игры Cyberpunk 2077 – смотрите видео

Компания опровергла эту информацию, но не раскрыла истинных причин сокращений.

Ранее CD Projekt и CD Projekt RED сообщили, что изменения в штате издательства никак не повлияют на выпуск грядущих тайтлов, в том числе и Cyberpunk 2077.

Дата релиза игры

Напомним, что релиз долгожданной RPG теперь назначен на 17 сентября 2020 года.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно IT-бизнес CD Projekt Игры
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