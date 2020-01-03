Cybertruck получит настоящий дом на колесах

С тех пор как был представлен электрический пикап Cybertruck, мир будто сошел с ума. Дизайнеры создают концепты смартфонов, ноутбуков и даже кибергаражей, а сотни тысяч людей готовы заплатить 100 долларов ради того, чтобы оказаться ближе к необычной машине. На волне успеха Tesla намекнула, что разрабатывает трейлер для пикапа.

Самая мощная версия Cybertruck способна будет проехать расстояние до 800 километров с грузом не более 6 тысяч килограммов. Все это может оказать значительное влияние на будущее индустрии трейлеров. Для тех, кто предпочитает иметь дом на колесах, перспектива получить мощный экологический транспорт актуальна как никогда, сообщает Elektrek.

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Домик на колесах от Tesla

Сначала Tesla показала рендер, на котором акцентируют внимание на спортивных склонностях пикапа: например, во время отдыха на природе можно не волноваться о разряде аккумулятора благодаря солнечным батареям на крыше. Однако недавно компания выпустила еще одно изображение с Cybertruck, который везет трейлер, выполненный в едином стиле с автомобилем.



Трейлер в стиле Tesla Cybertruck

В трейлере может быть что угодно: дополнительная батарея, солнечная панель на крыше. Он даже способен стать домом на колесах. Но это далеко не все. Появились компании, которые уже сейчас готовы начать сборку и выпуск подобных прицепов для пикапа Cybertruck. Один из фанатов электрического пикапа утверждает, что уже заказал и автомобиль, и трейлер для него. По его словам, он рассчитывает, что обе покупки обойдутся ему не дороже 132 тысяч долларов.

Частные фирмы предлагают широкий спектр опций для пикапа от Tesla:

Ожидается, что новый трейлер от Tesla может получить такой же спрос, как и сам пикап. Кроме того, многие покупатели надеются, что компания выпустит множество полезных аксессуаров, которые будут адаптированы под Cybertruck.

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