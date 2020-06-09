WhatsApp известен своей значительной аудиторией – это привлекает к нему не только новых пользователей, но и специалистов по поиску уязвимостей. Как оказалось, без проблем при разработке программы не обошлось: согласно недавнему отчету, через программную "дыру" в открытый доступ утекли данные сотен тысяч пользователей популярного мессенджера.

Исследователь в области IT-безопасности Атул Джаярам обнаружил, что одна из функций WhatsApp приводит к утечке контактного номера и даже текста отправленных сообщений в результаты поисковой выдачи Google, сообщает slashgear.

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Как работает уязвимость

Оказалось, что во время общения с помощью Click to Chat (запуск переписки с QR-кодом с человеком, номер которого не сохранен в адресной книге) данные абонента и в некоторых случаях сами диалоги кэшируются в поисковике и могут быть прочитаны с помощью добавления номера или его префикса к домену wa.me в адресной строке браузера.



Данные абонентов попадают в открытый доступ

По заявлению специалиста, ему удалось обнаружить около 300 тысяч "слитых" таким образом контактов, просто добавив код страны в адрес домена в поисковик. Он утверждает, что руководство WhatsApp в курсе происходящего, но не считает проблему угрозой безопасности пользователей.

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Стоит отметить, что при общении с сохранившимися в памяти устройства контактами утечки не происходит. Представители компании заявление специалиста официально никак не прокомментировали.