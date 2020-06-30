Одним из самых ожидаемых переизданий года можно смело назвать Crysis Remastered. Анонс обновленной версии шутера, который в свое время поставил на колени не один топовый компьютер, состоялся больше двух месяцев назад, однако его авторы не спешили делиться подробностями. Теперь же в сети появились скриншоты видео и дата релиза.

За авторов информацию об игре раскрыл магазин Microsoft. Именно там пользователи обнаружили скриншоты, геймплейный трейлер и даже дату релиза будущей новинки. Если верить утечке, ждать ремастера осталось совсем недолго.

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Дата релиза Crysis Remastered

На странице игры в Microsoft Store отмечается, что его релиз назначен на 23 июля 2020 года. Также известно, что геймеры, которые оформят предварительный заказ, получат доступ к игре на два дня раньше официального релиза, уже 21-го числа. Кроме этой информации в магазине были опубликованы несколько скриншотов ремастера и его трейлер.



Crysis Remastered будет доступен в конце июля



Игра должна выйти на PC, PlayStation 4, Xbox One и Switch



Геймеров ждут переделанные графика, геймплей и механики

Трейлер Crysis Remastered

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Не так давно Crytek объявила дату премьеры геймплейного видео Crysis Remastered – его должны показать уже 1 июля. Не понятно, говорилось о слитом Microsoft ролике или о совсем другом видео.

Crysis Remastered должна выйти на PC, PlayStation 4, Xbox One и Switch. Осовремененная версия предложит геймерам улучшенные текстуры и ассеты, более совершенное сглаживание, новую систему глобального освещения и поддержку 4K. К сожалению, в состав переиздания войдет только базовая Crysis, без дополнения Warhead.