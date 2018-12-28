Дата презентации и цена бюджетного смартфона Sony Xperia XA3 Ultra появились в сети

35 Читати новину українською
Sony Xperia XA3 Ultra: фото, характеристики, цена, дата презентации
Sony Xperia XA3 Ultra: фото, характеристики, цена, дата презентации / Фото из свободных источников

В сети появилась информация о новом смартфоне компании Sony Xperia XA3 Ultra. Новинку могут представить уже 8–12 января в рамках конференции Consumer Electronic Show 2019.

Об этом сообщает Gizmochina.

Читайте также: Лучшие смартфоны Xiaomi, которые представили в 2018 году

Очередная утечка позволяет узнать о вариантах расцветки и цене будущего смартфона. Сообщается, что Xperia XA3 Ultra поступит в продажу в черном, серебристом и золотом цветах.

Sony Xperia XA3 Ultra

Sony Xperia XA3 Ultra могут представить в начале 2019 года

Его рекомендованная стоимость для европейской розницы составляет 520 евро (около 15 950 гривен). Здесь следует отметить, что актуальная модель Sony Xperia XA2 Ultra в Европе стартовала с ценником 450 евро (около 13 800).

Новая модель Xperia XA3 Ultra должна получить полноэкранный дизайн, как у нынешней флагманской модели Sony Xperia XZ3 с тонкими рамками. При размерах корпуса 167,4 х 73,3 х 8,3 миллиметра она получит экран диагональю 6,5 дюйма с разрешением 1080 х 2160 пикселей и соотношением сторон 18: 9.

Концепт смартфона Sony Xperia XA3 Ultra – смотрите видео

"Сердцем" Xperia XA3 Ultra станет SoC Snapdragon 660, которая дополнена 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-памяти. Основная камера, вероятно, получит двойной модуль с горизонтальной компоновкой модулей. Сканер отпечатков пальцев, скорее тза все, встроят в кнопку питания на боковой панели. Из коробки смартфон должен получить операционную систему Android 9.0 Pie.

 

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Цены Sony Смартфоны
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Самый лучший бюджетник: какой недорогой смартфон был лучшим в 2018 году – опрос
сегодня 15:02 Самый лучший бюджетник: какой недорогой смартфон был лучшим в 2018 году – опрос
216
Смартфон Honor 10 Lite поступил в продажу в Украине: характеристики и цена
27 декабря 17:14 Смартфон Honor 10 Lite поступил в продажу в Украине: характеристики и цена
302
Самые громкие игровые анонсы 2019 года
27 декабря 14:00 Самые громкие игровые анонсы 2019 года
Михайло Года 186
Лучшие гаджеты 2018 года – рейтинг Техно 24
26 декабря 21:01 Лучшие гаджеты 2018 года – рейтинг Техно 24
Ірина Полицька 489
Huawei Honor View 20: характеристики и цена смартфона с дыркой в экране
26 декабря 18:02 Huawei Honor View 20: характеристики и цена смартфона с дыркой в экране
1096
Какой смартфон можно считать лучшим в 2018 году: опрос
26 декабря 14:01 Какой смартфон можно считать лучшим в 2018 году: опрос
418
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук