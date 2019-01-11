Дата презентации Samsung Galaxy S10 появилась в сети

Накануне 10-летия линейки смартфонов Galaxy компания Samsung объявила дату анонса смартфонов Galaxy S10. Презентацию проведут раньше, чем планировалось, а с новинками официально представят гибкий смартфон, который анонсировали еще в ноябре 2018 года.

Об этом сообщает The Verge.

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Согласно публикации издания The Wall Street Journal, Samsung продемонстрирует релизную версию своего гибкого смартфона и три варианта Galaxy S10 уже 20 февраля в рамках специального мероприятия Unpacked в Сан-Франциско. Четвертая модель премиум-класса с возможностью подключения к сети 5G будет анонсирована позднее.

Samsung представит смартфоны Galaxy S10 уже в феврале

Примечательно, что корейский гигант анонсирует новинки за неделю до Mobile World Congress в Барселоне. Вероятно, корпорация представит на масштабной торговой выставке в первую очередь свои достижения в области 5G.

По имеющейся информации, старшая модель линейки под названием Galaxy S10 Plus будет выделяться не только производительной начинкой, но и оригинальным дизайном. Ранние истоки указывают на необычную форму выреза в дисплее для двойной селфи-камеры. На это же намекает и полукруглый элемент в центре тизера предстоящего мероприятия.

Неофициальный рендер Samsung Galaxy S10 Plus

Несмотря на скептический прогноз прибыли в четвертом квартале 2018 года, журналисты считают, что расширение модельного ряда смартфонов может дать Samsung возможность снова завоевать лидерство на рынке мобильной связи.

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