Дата презентации видеокарт AMD Radeon Navi появилась в сети

Компания AMD активно разрабатывает новые графические процессоры Navi и подробностей о новинках становится все больше. В сети уже появилась дата презентации новых GPU.

Об этом сообщает RedGamingTech.

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Сообщается, что видеокарты на основе архитектуры Navi не будут представлены ко времени проведения выставки E3 2019, которая состоится в июне этого года. Отмечается, что запуск новой серии состоится примерно через месяц после выставки. То есть анонс новых видеокарт AMD можно ожидать где-то в июне, а их выход на рынок уже в июле. Конкретные даты, очевидно, не называются.

Также источники отмечают, что по словам AMD, графические процессоры Navi "выглядят хорошо". Что именно под этим подразумевается, сказать сложно, но в целом компания уверена в своих новинках.



Видеокарты AMD Radeon Navi будут изготовлены с помощью 7-нанометрового техпроцесса

Здесь важно отметить, что согласно данным источника, сначала графические процессоры Navi появятся в видеокартах начального и среднего уровня. Собственно, об этом сообщалось и ранее, а также на это указывает быстрый выход Radeon VII. Вряд ли AMD стала бы выпускать флагман всего на полгода.

Если коротко подвести итог вышесказанному, то выход видеокарт AMD на графических процессорах Navi уже не за горами. Если информация верна, то летом этого года компания AMD сможет предложить замену своим видеокартам Radeon RX 500 серии. И здесь же можно предположить, что к концу 2019 или к началу 2020 года компания AMD представит и старшие видеокарты на базе Navi.

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