Какие устройства Apple получат iOS 14: список

Задолго до презентации смартфонов и планшетов Apple в сети появилась информация о следующей версии iOS. Как утверждают сетевые источники, в этом году корпорация не будет отходить от традиции и расширит поддержку iOS 14 на одно поколение смартфонов.

Какие устройства получат iOS 14

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По данным 9to5mac.com, поддержку iOS 14 получат не только новые модели смартфонов компании, но и iPhone SE и iPhone 6s.

По слухам, соответствующим обновлением прошивки также обзаведутся все другие устройства, представленные позже указанных моделей. Поддержку iOS 14 также получат все модели iPhone 2020 года.

Полный список устройств, которые получат iOS 14:

Смартфоны

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

Планшеты и другие устройства​

​iPod touch (7 th generation)

generation) 12.9-inch iPad Pro

11-inch iPad Pro

10.5-inch iPad Pro

9.7-inch iPad Pro

iPad (7 th generation)

generation) iPad (6 th generation)

generation) iPad (5 th generation)

generation) iPad mini (5 th generation)

generation) iPad Air (3rd generation)

Какие устройства не получат обновления до iOS 14

В линейке же планшетов iPad, по данным источника, без апдейта останутся iPad mini 4, представленный еще в 2015 году, и iPad Air 2, анонс которого состоялся годом ранее.

Достоверность

Стоит отметить, что данная информация еще не имеет официального подтверждения. Например, прошлогодняя утечка о совместимости гаджетов Apple с iOS 13 оказалась правдивой для iPhone 5s и iPhone 6, но тогда инсайдеры ошиблись в прогнозах относительно iPhone 6s и iPhone SE.

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