Death Stranding: дата выхода и трейлер игры

11 Читати новину українською
Death Stranding 2019: дата выхода, трейлер игры, сюжет и актеры
Death Stranding: дата выхода и трейлер игры / techradar.com

Игра Death Stranding является одной из самых ожидаемых эксклюзивов PlayStation 4. Сейчас в сети появилась дата выхода Death Stranding, ее описание, а также трейлер игры.

Так, сейчас стало известно, что Death Stranding выйдет в продажу 8 ноября этого года.

Читайте также: Украинская студия 4A Games разрабатывает новую игру: что об этом известно

Описание Death Stranding

Это оригинальный экшен, в котором игроки должны восстанавливать связь между изолированными городами по всей планете. Игра создана таким образом, что все ее составляющие, в том числе история и геймплей, пронизаны общей темой объединения.

Трейлер Death Stranding: видео 18+

Актеры, сыгравшие героев Death Stranding

Как можно увидеть в трейлере, главный герой использует предметы из футуристического инвентаря, на ходу создавая объекты. Он постоянно бежит, дерется, а также ездит на мотоцикле. Главного героя зовут Сэм. Его сыграл Норман Ридус – звезда дилогии "Святые из Бундока" и сериала "Ходячие мертвецы".

Головний герой Death Stranding Норман Рідус
Главный герой Death Stranding Норман Ридус

Главным антагонистом игры стал герой актера Мадс Миккельсен. Кроме них в ролике засветились Гильермо дель Торо и французская актриса Леа Сейду.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Рассеянный склероз – болезнь молодых: симптомы, причины и диагностика
сегодня
17737
Теги: PlayStation Техно Игры
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Смартфон Meizu 16Xs представили официально: характеристики и цена
сегодня 12:05 Смартфон Meizu 16Xs представили официально: характеристики и цена
81
Скандал с Huawei: самые важные события за прошедшую неделю
28 мая 11:49 Скандал с Huawei: самые важные события за прошедшую неделю
1753
Как попасть на работу в украинский офис Dell Technologies: что должен уметь кандидат
27 мая 21:07 Как попасть на работу в украинский офис Dell Technologies: что должен уметь кандидат
Ірина Полицька 215
Меньше грязи – больше свежести: как не прогадать с выбором кондиционера
27 мая 10:00 Меньше грязи – больше свежести: как не прогадать с выбором кондиционера
115
Viber вскоре существенно изменится – директор по продажам мессенджера
26 мая 18:12 Viber вскоре существенно изменится – директор по продажам мессенджера
Ірина Полицька 1256
Новости
Больше новостей
Залиште відгук