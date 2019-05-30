Death Stranding: дата выхода и трейлер игры
Игра Death Stranding является одной из самых ожидаемых эксклюзивов PlayStation 4. Сейчас в сети появилась дата выхода Death Stranding, ее описание, а также трейлер игры.
Так, сейчас стало известно, что Death Stranding выйдет в продажу 8 ноября этого года.
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Описание Death Stranding
Это оригинальный экшен, в котором игроки должны восстанавливать связь между изолированными городами по всей планете. Игра создана таким образом, что все ее составляющие, в том числе история и геймплей, пронизаны общей темой объединения.
Трейлер Death Stranding: видео 18+
Актеры, сыгравшие героев Death Stranding
Как можно увидеть в трейлере, главный герой использует предметы из футуристического инвентаря, на ходу создавая объекты. Он постоянно бежит, дерется, а также ездит на мотоцикле. Главного героя зовут Сэм. Его сыграл Норман Ридус – звезда дилогии "Святые из Бундока" и сериала "Ходячие мертвецы".
Главный герой Death Stranding Норман Ридус
Главным антагонистом игры стал герой актера Мадс Миккельсен. Кроме них в ролике засветились Гильермо дель Торо и французская актриса Леа Сейду.
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