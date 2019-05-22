Действительно ли соцсети такие опасные, как нам говорят

Вместе с ростом популярности социальных сетей, появляется все больше информации о том, что они несут серьезную опасность: депрессия, снижение самооценки и тому подобное. Однако, свежее масштабное исследование показало, что это не так.

Как пишет издание Naked-science, психологи из Оксфорда и немецкого Гогенгеймского университета провели масштабное исследование. И результат был не так страшен.

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Как проводили исследования. Эксперты использовали мониторинг состояния здоровья жителей Великобритании UK Household Longitudinal Study. В рамках проекта проверили здоровье 12 500 людей всех возрастов и социальных групп.

Далее исследователи провели статистический анализ собранных данных для подростков и на основе этих данных сформировали свои выводы.

Что же выяснили ученые. Исследователи уверяют, что сам факт пользования социальной сетью не имеет практически никакого влияния на ощущение собственного благополучия человека.

Хотя и психологи и установили, что пользователи соцсетей чуть менее довольны своей жизнью, чем те, которые ими не пользуются. Но разница между ними незначительна – менее процента. Более того, длительное пользование социальными сетями, наоборот, слегка повышало оценку личного благополучия.

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