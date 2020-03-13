Дела налаживаются: Apple снова открыла все магазины в Китае

Из-за влияния коронавируса корпорация Apple вынуждена была закрыть все свои магазины на территории Китая. Но, похоже, ситуация улучшается, ведь по состоянию на 13 марта магазины снова заработали.

Таким образом с 13 марта работают все 42 официальных магазина Apple. Правда, некоторые из них работают по измененному графику, передает BBC.

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Как известно, в феврале Apple официально заявила, что временно закроет официальные магазины и корпоративные офисы на материковой части Китая. При этом интернет-магазин компании работает без изменений.

Ранее в компании уже заявляли, что не смогут достичь запланированного дохода в первом квартале 2020 года – все из-за вспышки коронавируса.



Похоже, ситуация с коронавирусом в Китае улучшается / businessinsider.com

Коронавирус в Китае

11 марта в Китае заявили, что страна уже пережила пик Эпидемии. В общем в Китае от коронавируса погибли более 3 тысяч человек, а число зараженных превысило 80 тысяч человек.

По состоянию на 11 марта было зафиксировано всего 11 новых случаев заражения. При этом из больницы выписали более 1 300 пациентов.

Что касается Украины, то у нас было подтверждено 3 случая заражения коронавирусом. При этом 71-летняя женщина умерла.

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