Дела плохи: эксперты прогнозируют дальнейшее снижение продаж iPhone

В ближайшие годы ситуация с продажей смартфонов в компании Apple не улучшится. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение продаж iPhone.

Как пишет ресурс DigiTimes, до конца года компания Apple реализует 70 миллионов смартфонов нового поколения. Это будет на 15 миллионов устройств меньше, чем было реализовано до конца 2018 года.

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Как прогнозируют эксперты, в 2019 году Apple не представит ничего революционно нового. Новые iPhone будут оснащены квадратным модулем для основной камеры, в котором разместят три датчика камеры и вспышка.

Может именно поэтому Apple решила расширять свою деятельность. В частности, производитель уже тестирует собственный игровой сервис Apple Arcade. Также осенью компания запустит стриминговий сервис Apple TV+.

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