Дела плохи: эксперты прогнозируют дальнейшее снижение продаж iPhone

119 Читати новину українською
Прототипы iPhone 2019
Прототипы iPhone 2019 / tomsguide.com

В ближайшие годы ситуация с продажей смартфонов в компании Apple не улучшится. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение продаж iPhone.

Как пишет ресурс DigiTimes, до конца года компания Apple реализует 70 миллионов смартфонов нового поколения. Это будет на 15 миллионов устройств меньше, чем было реализовано до конца 2018 года.

Интересно: Назвали самый популярный смартфон в США

Как прогнозируют эксперты, в 2019 году Apple не представит ничего революционно нового. Новые iPhone будут оснащены квадратным модулем для основной камеры, в котором разместят три датчика камеры и вспышка.

Может именно поэтому Apple решила расширять свою деятельность. В частности, производитель уже тестирует собственный игровой сервис Apple Arcade. Также осенью компания запустит стриминговий сервис Apple TV+.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Курс валют на 22 августа: евро и доллар прибавляют в цене
сегодня
1341
Теги: Техно Новости Техно Смартфоны Apple iPhone
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
От военного проекта до неотъемлемой части жизни: интересные факты об интернете
сегодня 12:44 От военного проекта до неотъемлемой части жизни: интересные факты об интернете
34
Что такое Twitch: главные особенности самой популярной стриминговой платформы в мире
21 августа 16:04 Что такое Twitch: главные особенности самой популярной стриминговой платформы в мире
45
История игры Pro Evolution Soccer: как менялся один из самых известных футбольных симуляторов
21 августа 13:08 История игры Pro Evolution Soccer: как менялся один из самых известных футбольных симуляторов
Анастасія Можаровська 543
Обзор смартфона Sony Xperia 1: необычный дизайн, гейминг и интересные фишки флагмана
20 августа 21:03 Обзор смартфона Sony Xperia 1: необычный дизайн, гейминг и интересные фишки флагмана
2659
ТОП-3 полезных гаджетов для школьников
20 августа 18:05 ТОП-3 полезных гаджетов для школьников
Анастасія Можаровська 2079
Новости
Больше новостей
Залиште відгук