Dell анонсировала тонкий и сверхмощный планшет Latitude 7220 Rugged Extreme: детали

Компания Dell представила новый планшет Latitude 7220 Rugged Extreme. Эта модель является одним из самых тонких и мощных 12-дюймовых планшетов. Также устройство имеет надежную защиту, поэтому заинтересует пользователей, работающих в экстремальных условиях.

Характеристики. Dell Latitude 7220 Rugged Extreme оснащен FHD дисплеем с яркостью 1000 нит с антибликовым покрытием, поэтому с девайсом удобно будет работать под прямыми солнечными лучами. Также экран является сенсорным.

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Сердцем новинки стал процессор Intel 10-го поколения и 2 ТБ флеш-памяти.

Фишки. Планшет прошел тестирование по стандарту MIL-STD-810G / H и IP-65, это означает, что он имеет защиту от пыли, грязи и воды.

Dell Latitude 7220 Rugged Extreme поражает прочностью

Также планшет успешно прошел тест на падение с высоты 1,2 метра и температурный тест – от минус 30 до плюс 63 градусов по Цельсию. Новинка получила в комплекте дополнительную двойную батарею.

Встроены функции защиты и безопасности. Устройство оснащено инфракрасной камерой с Windows Hello, которая распознает лицо и позволяет входить в систему безопасно и просто. Доступны функции распознавания отпечатков пальцев, бесконтактные считыватели смарт-карт.

Dell Latitude 7220 Rugged Extreme выдерживает работу в любых условиях

Планшет Latitude 7220 совместим с большинством существующих автомобильных и настольных док-станций для планшетных ПК Latitude Rugged Extreme и аксессуаров предыдущего поколения.

Цена. Новый планшет Latitude 7220 Rugged Extreme поступил в продажу по цене 1899 долларов (почти 50 тысяч гривен).

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