Dell обновила линейку сверхпрочных и мощных ноутбуков Rugged

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Dell обновила линейку ноутбуков Rugged
Dell обновила линейку ноутбуков Rugged / Фото: пресс-служба

24 октября компания Dell представила новую линейку ноутбуков Rugged. Это новые модели Dell Latitude 7424 Rugged Extreme и Dell Latitude 5424 и 5420, которые гарантируют безопасность и прочность устройства.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Одним из самых больших преимуществ новинок является их устойчивость к ударам. Кроме того, устройства получили усовершенствованную систему защиты и безопасности. Так, войти в систему пользователь сможет с помощью функции распознавания лиц Windows Hello.

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Работают новые модели на 4-ядерных процессорах нового поколения Intel с графическими чипами AMD. Кроме того, новинки получили мощное решение относительно активного охлаждения.

Dell Rugged
Ноутбуки обладают устойчивостью к ударам

Также новая линейка Rugged получила FHD-дисплей с улучшенной четкостью, расширенной цветовой гаммой и повышенной яркостью (1000 нит).

Ноутбуки оснащены и мощной батареей, которая обеспечивает до 14 часов автономной работы. Кроме того, в комплекте идут двойные батареи с зарядкой, что увеличивает время работы устройства.

Dell Rugged
При этом ноутбуки удивляют компактностью

Еще одным преимуществом новинок является их компактность – так Latitude 5420 Rugged стал на 22% легче и тоньше, чем предшественники, при этом сохранил свойственную этим моделям прочность, универсальность и гибкость.

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Теги: Техно Гаджеты ноутбук Dell
Источник: 24 Канал
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