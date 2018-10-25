Dell обновила линейку сверхпрочных и мощных ноутбуков Rugged

24 октября компания Dell представила новую линейку ноутбуков Rugged. Это новые модели Dell Latitude 7424 Rugged Extreme и Dell Latitude 5424 и 5420, которые гарантируют безопасность и прочность устройства.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Одним из самых больших преимуществ новинок является их устойчивость к ударам. Кроме того, устройства получили усовершенствованную систему защиты и безопасности. Так, войти в систему пользователь сможет с помощью функции распознавания лиц Windows Hello.

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Работают новые модели на 4-ядерных процессорах нового поколения Intel с графическими чипами AMD. Кроме того, новинки получили мощное решение относительно активного охлаждения.



Ноутбуки обладают устойчивостью к ударам

Также новая линейка Rugged получила FHD-дисплей с улучшенной четкостью, расширенной цветовой гаммой и повышенной яркостью (1000 нит).

Ноутбуки оснащены и мощной батареей, которая обеспечивает до 14 часов автономной работы. Кроме того, в комплекте идут двойные батареи с зарядкой, что увеличивает время работы устройства.



При этом ноутбуки удивляют компактностью

Еще одным преимуществом новинок является их компактность – так Latitude 5420 Rugged стал на 22% легче и тоньше, чем предшественники, при этом сохранил свойственную этим моделям прочность, универсальность и гибкость.

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