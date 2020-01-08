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Dell показала концепт фирменной консоли UFO: фото

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Dell UFO: концепт игровой консоли / Пресс-служба Dell

Во время выставки CES 2020 компания Dell представила несколько интересных новинок. Кроме того, корпорация сообщила, что планирует выйти на рынок игровых консолей и даже показала свой концепт игровой приставки UFO.

Как рассказали Техно 24 в пресс-служба Dell в Украине, новое устройство является воплощением концептуальных разработок, поэтому пока оно не доступно для продажи.

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Чем интересна консоль

Как известно, в Dell есть свое подразделение Alienware, которое занимается созданием игровых компьютеров и ноутбуков. Поэтому новое устройство должно совместить мощные характеристики аппаратов Alienware, но в форме портативного устройства. Новинка должна дать возможность геймерам играть любимые компьютерные игры ААА-класса, но в более компактном аппарате UFO.


На консоли UFO можно просматривать видео

Характеристики

UFO получит 8-дюймовый экран с разрешением 1900×1200 пикселей. Он получит съемные контроллеры, что позволит играть в различных режимах, используя его как единую целостную конструкцию с контроллерами, прикрепленными к экрану.

На UFO можно будет смотреть видеоконтент, а также любимые шоу и сериалы. Устройство будет подключаться к внешнему дисплею и играть с помощью съемного контроллера, или используя мышку и клавиатуру, как на любом другом компьютере.

консоль UFO
Сейчас UFO недоступна для продажи

Наши команды вложили сотни, если не тысячи часов в дизайн и эргономику. Устройство оснащено процессором Intel Core 10-го поколения, а также WiFi, Bluetooth и Thunderbolt для высокопроизводительных игр, работы в сети и подключения к сети.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Гаджеты Dell
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