Dell после 5 лет перерыва вернулась на биржу

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Dell вернулась на биржу
Dell вернулась на биржу / wikipedia.org

Американская компания Dell, известная производством компьютерной техники, вернула свои акции на биржу. Это случилось после 5 лет перерыва.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Капитализация Dell составляет около 35 миллиардов долларов.

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Как известно, в 2013 году основатель Dell Майкл Делл принял решение о выкупе всех акций компании с биржи. Партнером был фонд Silver Lake, стоимость сделки составила 25 миллиардов долларов. Решение о выкупе компании Делл принял после ухудшения финансовых показателей компании.

Одной из крупнейших операций Dell стала покупка компании EMC за 67 миллиардов долларов. Эта компания работала над созданием систем хранения данных.

Что такое Dell?Американская компания, основанная в 1984 году. Одна из крупнейших компаний по производству компьютерных систем. Dell разрабатывает, производит, продает и обслуживает широкий набор моделей персональных компьютеров, ноутбуков, серверов, мониторов, устройств хранения данных, сетевого оборудования, КПК и другого аппаратного обеспечения.

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Теги: Техно Dell IT-бизнес
Источник: Техно
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