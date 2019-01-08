Dell представила Alienware m17 – самый тонкий и легкий ноутбук из серии

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Dell Alienware m17
Dell Alienware m17

В рамках выставки CES 2019 компания Dell официально представила новый игровой ноутбук Alienware m17. Он стал самым тонким и легким 17-дюймовым из серии Alienware.

Он весит всего 2,6 кг, что на 40% легче предшественника.

Корпус Alienware m17 изготовлен из магниевого сплава и меди. Новинка работает на процессоре Intel Core i9K 8-го поколения в паре с новыми графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q.

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Dell Alienware m17

Dell Alienware m17 стал самым тонким в серии

Интересно, что эти процессоры NVIDIA для ноутбуков базируются на архитектуре Turing, используют для шумоподавления и очистки изображения технологию искусственного интеллекта. Таким образом, новинка стала самым тонким, самым быстрым и тихим ноутбуком серии Alienware.

Dell Alienware m17

Dell Alienware m17 доступен в 2 цветах

Кстати, новинка уже получила награду CES Innovation Award 2019 в игровой категории за изящный дизайн продукта и его удачную разработку.

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Теги: Техно Гаджеты Dell ноутбук CES 2019
Источник: Техно
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