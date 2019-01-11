Dell представила самый мощный игровой ноутбук в мире Alienware Area-51m

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Dell Alienware Area-51m
Dell Alienware Area-51m

Дочерняя компания Dell Alienware, специализирующаяся на производстве игровых ноутбуков, представила на выставке CES-2019 абсолютно новую разработку – Alienware Legend. В новом дизайне Legend использовали новейшие технологии охлаждения, что очень важно для геймеров.

Об этом рассказали в пресс-службе Dell.

В рамках выставки представили ноутбук Alienware Area-51m в дизайне Legend. Как уверяют разработчики, это самый мощный игровой ноутбук в мире.

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Это второй флагманский ноутбук компании с обновляемой графикой. В компании говорят, что это единственный ноутбук с 8-ядерным процессором 9-го поколения для десктопов. Он работает в паре с 64 ГБ памяти.

Alienware Area-51m

Alienware Area-51m получил мощную систему охлодження

Также новое устройство поддерживает с технологию Ethernet 2,5 Гбит/с, с возобновляемыми графическими процессорами и с процессорами для ПК, с частотой обновления дисплея на уровне 144 Гц.

Alienware Area-51m

Это второй флагманский ноутбук компании

Технология охлаждения, которой оснастили Alienware Area-51m, работает вдвое эффективнее, чем у предшественника. При этом объем этой системы на 32% меньше.

Кроме того, Area-51m поддерживает технологию слежения за взглядом Tobii (это технология, отслеживает направление взгляда и управление глазами), а также новейший командный центр Alienware.

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Теги: Техно Гаджеты CES 2019 ноутбук Dell
Источник: Техно
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