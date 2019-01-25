Dell выпустила интерактивную доску: чем интересна новинка

Компания Dell представила 75-дюймовую интерактивную доску, которая получила название Dell 75 4K Interactive Touch Monitor (C7520QT). Она предназначена для "образовательных целей".

Как пишет издание The Verge, интерактивная доска оснащена сенсорной IPS-панелью и имеет разрешение 4K (3840х2160 пикселей).

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Интересно, что дисплей поддерживает до 20 касаний, поэтому девайсом могут пользоваться одновременно несколько человек.

Также доска поддерживает функцию Screen Dell Drop, что позволяет легко изменять высоту доски с помощью кнопок на боковой панели. Также в панель может быть интегрирован компактный компьютер Dell OptiPlex Micro PC.

Высоту доски можно регулировать

Цена вопроса

А вот будет стоить такая образовательная интерактивная доска немало. Базовая версия оценена в 5999 долларов (168 тысяч гривен). Новинка поступит в продажу в апреле этого года.

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