День матери 10 мая: Google создал новый дудл, в котором можно нарисовать милое поздравление

В День матери в поисковике Google появился новый интерактивный дудл, в котором любой желающий может создать милый подарок для самого родного человека.

Ежегодно во второе воскресенье мая в Украине отмечают День матери. В 2020 году праздник приходится на 10 мая. К этой дате Google посвятил свой очередной дудл.

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Поисковик поздравляет всех пользователей с Днем матери и предлагает в интерактивной форме "создать подарок для своей мамы".



Рисовать можно так хорошо, как только позволяет фантазия / Скриншот

День матери: история праздника в Украине и как празднуют в других странах – читайте в материале 24 канала.

Готовый подарок можно отправить по почте или поделиться им в соцсетях.



И прислать создано можно по почте или в соцсетях / Скриншот