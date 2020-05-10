День матери 10 мая: Google создал новый дудл, в котором можно нарисовать милое поздравление
В День матери в поисковике Google появился новый интерактивный дудл, в котором любой желающий может создать милый подарок для самого родного человека.
Ежегодно во второе воскресенье мая в Украине отмечают День матери. В 2020 году праздник приходится на 10 мая. К этой дате Google посвятил свой очередной дудл.
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Поисковик поздравляет всех пользователей с Днем матери и предлагает в интерактивной форме "создать подарок для своей мамы".
Рисовать можно так хорошо, как только позволяет фантазия / Скриншот
День матери: история праздника в Украине и как празднуют в других странах – читайте в материале 24 канала.
Готовый подарок можно отправить по почте или поделиться им в соцсетях.
И прислать создано можно по почте или в соцсетях / Скриншот
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