День вышиванки: Viber запустил тематические стикеры

Один из самых популярных мессенджеров в Украине Viber запустил специальный стикерпак, чтобы украинцы могли поздравить друг друга с Днем вышиванки. Как известно, в этом году этот праздник 21 мая.

Как рассказали 24 каналу в пресс-службе Rakuten Viber в Украине, герои этого тематического стикерпака одеты в национальную украинскую одежду.

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Детали

В новом стикерпаке традиционные персонажи Viber – Вайолет и ЛегКет – разговаривают на украинском языке и одеты в вышиванки. Это уже не первый стикерпак Viber специально для украинской аудитории. Ранее Viber запустил набор наклеек "Вайолет в Украине".

Стикерпаки в Viber ко Дню вышиванки / пресс-служба Rakuten Viber

"Команда Viber трепетно относится к культуре и этническим особенностям каждой страны, в которой работает приложение. Поэтому мы решили поздравить всех украинцев с таким важным национальным праздником. При создании наклеек мы старались передать дух украинской культуры”, – рассказал старший директор Viber в регионе EEMENA Атанас Райков.

Наклейки уже можно загрузить в приложении. Весь набор – бесплатный.

Viber в Украине

Осенью Viber запустил еще один интересный набор стикеров для украинцев это стикеры, посвященные футбольному клубу "Шахтер". Это авторские стикеры с изображением игроков команды. "Шахтер" также ведет свое официальное сообщество в Viber. На него подписано более 20 тысяч болельщиков.

В общем, мессенджером в Украине пользуются 96% пользователей, которые имеют смартфоны.

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