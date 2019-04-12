День космонавтики: взяли бы вас на Международную космическую станцию – тест

Освоєння космічного простору завжди хвилювало як вчених так і звичайних людей. 12 квітня 1961 корабель-супутник “Восток” було виведено у відкритий космос вперше в історії з людиною на борту. Пілотом корабля став радянський льотчик-космонавт Юрій Гагарін, що перетворився після цього в символ підкорення космосу і став одним з найвідоміших людей XX століття.

Відтоді людство зробило чимало відкриттів та освоїло ближній космос чи не краще ніж власну планету. Так, ми насправді багато знаємо про Сонячну систему. А зовсім недавно навіть отримали перше фото справжньої чорної діри, зроблене системою високоточних приладів об’єднаних в телескоп горизонту подій. Читайте також: SpaceX успішно здійснила перший комерційний запуск Falcon Heavy (фото) Пройдіть наш тест та дізнайтесь: