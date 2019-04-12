День космонавтики: взяли бы вас на Международную космическую станцию – тест

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День космонавтики 2019: тест - взяли бы вас на Международную космическую станцию
МКС / Фото з відкритих джерел

Освоєння космічного простору завжди хвилювало як вчених так і звичайних людей. 12 квітня 1961 корабель-супутник “Восток” було виведено у відкритий космос вперше в історії з людиною на борту. Пілотом корабля став радянський льотчик-космонавт Юрій Гагарін, що перетворився після цього в символ підкорення космосу і став одним з найвідоміших людей XX століття.

Відтоді людство зробило чимало відкриттів та освоїло ближній космос чи не краще ніж власну планету. Так, ми насправді багато знаємо про Сонячну систему. А зовсім недавно навіть отримали перше фото справжньої чорної діри, зроблене системою високоточних приладів об’єднаних в телескоп горизонту подій.

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Пройдіть наш тест та дізнайтесь:

 

 

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Космос Новости Техно NASA МКС
Источник: 24 Канал
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