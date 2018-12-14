День святого Николая 2018: что подарить детям, девушке, парню

Получить на новогодние и рождественские праздники полезный гаджет мечтает чуть ли не каждый, однако не всем они по карману. Однако на рынке сейчас достаточно недорогих и интересных устройств.

Техно 24 подготовил для вас подборку интересных подарков ко Дню святого Николая.

Подарки для ребенка

Электронная книга

Несмотря на убеждение, что электронные уходят в прошлое, они все еще остаются популярными среди пользователей. Поэтому книга стала бы хорошим подарком для ребенка, и не только.

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На рынке сейчас есть много предложений по разным ценам. Однако при выборе электронной книги для себя или своего ребенка стоит обратить внимание на несколько характеристик.

Для начала стоит определиться с размером и типом экрана. Отметим, что размер экрана электронной книги может быть разнообразным (от 5 дюймов до 11,5 дюймов) и когда в первом случае вы получаете устройство размером со смартфон, то во втором вам придется держать в руках книгу размером почти как лист А4. Впрочем, размер дисплея зависит только от предпочтений пользователя.

Еще одна важная вещь, на которую стоит обратить внимание при выборе электронной книги это тип дисплея. Он бывает только двух вариантов: E Ink (так называемый электронная бумага) и жидкокристаллический (LCD, TFT, который используют для смартфонов, планшетов и ноутбуков). Конечно, E Ink намного лучше для глаз, ведь практически не оказывает на них никакого воздействия и выглядит, будто обычный лист печатной книги.

Также, при выборе электронной книги обратите внимание на управление, имеет ли устройство поддержку сенсорного управления. Однако этот пункт лишь вопрос вашего личного удобства. Кроме того, обратите внимание на емкость аккумулятора и объем встроенного хранилища. Отметим, что книги с E Ink дисплеем значительно энергоэффективные и не требуют батареи на 2000 миллиампер часов для оптимальной работы.

Обзор электронной книги от Amazon – смотрите видео

Ну и конечно цена. Качественную электронную книгу можно приобрести и за 800 гривен. Однако ценовой диапазон этой продукции достигает и 3000 гривен. Здесь все зависит от того, сколько вы готовы потратить на соответствующий девайс.

Смарт-часы

Еще один полезный девайс, который может понадобиться вашему ребенку – это смарт-часы. Конечно, детский девайс имеет другие функции, чем такие же часы для взрослых и о некоторых из них мы расскажем.

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Одна из интересных и полезных функций таких устройств это возможность отслеживать местонахождение вашего ребенка. Гаджет позволяет выводить координаты нахождения вашего чада просто вам на телефон.

Кроме того, смарт-часы поддерживают SIM-карты, поэтому ваш ребенок будет всегда на связи. Отметим, что не стоит ожидать от этого устройства полноценной замены смартфона, однако в телефонную книгу можно внести до 10 экстренных номеров, на которые ребенок сможет позвонить.



Детские смарт-часы Smart baby Q528

Среди особенностей таких смарт-часов можно выделить также функции фитнес-трекера. Он, как и полноценные браслеты, отслеживает количество шагов, количество сожженных калорий и даже имеет функцию мониторинга сна ребенка. На экране также доступна информация по уровню заряда и привычные дата и время.

Электросамокат

Альтернативные виды транспорта набирают все большую популярность и такой подарок точно понравится вашему ребенку. Такой транспорт легкий и компактный, к тому же стоит недорого. Цена такого транспорта стартует от 1500 гривен.

Обо всех преимуществах и недостатках такого вида транспорта вы можете подробнее прочитать в нашем материале.

Подарки для девушки

Смарт-часы

Каждая девушка следит за своим здоровьем и фигурой, поэтому такой подарок точно ей понравится. Женские умные часы выглядят очень стильно и имеют множество полезных функций.

В этом году подобные устройства стали особенно популярными и поэтому на рынке их немало и по разной цене. Конечно, часы от именитого бренда, такого как Samsung или Apple, обойдутся от 10 тысяч гривен, однако существуют и альтернативные предложения.



Смарт-часы от украинского стартапа Force

Например, смарт-часы от украинского стартапа Force. Они измеряют пульс, давление, количество шагов и фазы сна и рассчитывают уровень стресса. Все эти данные гаджет передает на смартфон и с помощью искусственного интеллекта дает рекомендации по снижению стресса и улучшению образа жизни. Цена таких часов 88 долларов (около 2300 гривен).

Bluetooth-наушники

Этот подарок подойдет не только девушкам, но и всем, кто не представляет своей жизни без музыки. Удобные и стильные аксессуары всегда в моде, а потому они точно понравятся новому владельцу.

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В этом году беспроводные технологии вышли на новый уровень и поэтому Bluetooth-наушники стали очень популярными. На рынке существует множество предложений по разным ценам, поэтому выбрать точно будет из чего.



Беспроводные наушники AirPods / фото: unsplash

Что касается цены, то она также различна: от нескольких сотен гривен до нескольких тысяч. Поэтому при выборе подобных аксессуаров стоит отталкиваться от собственных предпочтений, бюджета и своих ожиданий. К примеру, AirPods обойдутся недешево, однако вы точно будете уверены в их качестве. Кроме, Apple качественные Bluetooth-наушники могут предложить Samsung, Sony, Xiaomi и Huawei.

PowerBank

Еще один полезный гаджет, который будет очень полезным. Конечно, производители смартфонов сейчас пытаются делать свои новинки энергоэффективными, однако во время активного использования девайса заряда аккумулятора не хватает даже на сутки.

PowerBank уже появилось так много, а цены даже на самые крутые из них настолько приемлемы, что их выбор может стать настоящим испытанием.



Мощный PowerBank Huawei AP08Q

Уже не первый год интересными решениями для внешних аккумуляторов отмечается компания Xiaomi. PowerBank от китайского производителя действительно качественные и соответствуют заявленным характеристикам. Более того, такие девайсы отличаются низкой ценой.

Подарки для парня

Геймпад

Если ваш парень или друг любит компьютерные игры, то этот подарок ему точно понадобится. Если парень имеет PlayStation или Xbox, то выбор очевиден – можно приобрести ему контроллер именно этого производителя.



Геймпад станет прекрасным подарком для геймера / фото: unsplash

Кроме того, в магазинах можно выбрать и другие контроллеры, которые не уступают своими возможностями, но значительно бюджетней.

Портативная колонка

Еще один полезный подарок для меломанов, ведь внешние колонки приобретают все большую популярность. Устройства компактны и могут проработать от одного заряда до 20 часов, а в среднем такой девайс может играть до 8 - 10 часов. Поэтому портативную колонку можно прихватить с собой на природу и устроить настоящую дискотеку.

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Компания JBL предлагает устройства, которые имеют хорошее, качественное звучание. Здесь чистые басы, ни единого хрип, достаточно приличный запас громкости.

Xiaomi Mi Band 3

Ну и как же без фитнес-браслета. Xiaomi Mi Band 3 позволяет отслеживать пульс, сердцебиение, количество шагов и продолжительность и качество сна. Такой подарок точно понравится тем, кто ведет активный образ жизни. К тому же, новинка имеет встроенный NFC-модуль, который очень популярен среди сторонников бесконтактно рассчитываться.

Фитнес-браслет стоит недорого, однако позволяет приобщиться к сообществу людей, которые беспокоятся о собственном здоровье. Или по крайней мере делают вид, что заботятся. Или пытаются убедить себя, что вот-вот начнут беспокоиться и переживать. Цена такого девайса стартует от 800 гривен.

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