День тестировщика 2019: сколько зарабатывают и как попасть в эту сферу

9 сентября в Украине отмечают День тестировщика. По этому случаю мы решили разобраться в деталях этой профессии в Украине. Сколько зарабатывают QA-инженеры, где работают, и какие перспективы в этой профессии.

Детали об этой профессии собрали журналисты издания ain.ua на основе данных сервиса hh.ua/grc.

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Где работают тестировщики

В 2019 году профессия QA была среди десятки самых популярных IT-специальностей. Наибольшим спросом такие специалисты пользовались у компаний, работающих в области "Информационные технологии, системная интеграция, интернет". Еще около 10% вакансий в сферах "Финансовый сектор", "Розничная торговля", "Услуги для бизнеса" и "СМИ, реклама, PR".

Самым востребованными являются специалисты с опытом от 1 до 3 лет. Четверть вакансий для кандидатов со стажем от 3 до 6 лет. Вакансий без опыта на рынке – 11%.

Как попасть в профессию

Это одна из немногих профессий в сфере IT, для которой не обязательно иметь техническое образование. Поэтому и конкуренция в этой сфере очень высокая. По уровню конкуренции они занимают третье место после CTO (Chief technology officer) и руководителя проектов. Например, в августе на одну вакансию QA-инженера приходилось 4,4 резюме.

Зарплаты

В крупных городах Украины Junior QA Engineer зарабатывает 500 – 550 долларов (12 500 – 13 700 гривен).

Скольки зарабатывают QA-инженеры в Украине

Что касается направлений тестирования, то по сравнению с Automation QA, Junior Manual тестировщики получают на 200 долларов меньше. При этом Senior Automation QA зарабатывают примерно на тысячу долларов больше, чем коллеги Manual.

В целом Senior-тестировщик наибольшую зарплату получает в Киеве. В столице специалист зарабатывает на 500 долларов больше, чем во Львове и Харькове, и на 600 и 800 долларов больше, чем в Одессе и Днепре соответственно.

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