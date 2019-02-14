День святого Валентина 2019: 4 полезных приложения, которые помогут найти любовь

Чем старше мы становимся, тем сложнее нам заводить новые знакомства. Круг общения значительно сужается. Все близкие и явно не те, с кем вы пошли бы на свидание. Именно для таких случаев существуют "dating apps". Эти приложения помогают найти человека, с которым можно пообщаться, и даже начать отношения.

Сколько парочек познакомятся в сети в этом году в День святого Валентина? Знакомства в Интернете сейчас снова стали максимально популярными, ведь так значительно проще. Не нужно сидеть часами в кафе и ждать у моря погоды. Несколько кликов – Ваш профиль готов.

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Самые популярные сайты знакомств

Badoo

Количество пользователей: 340 миллионов зарегистрировано, 60 миллионов активных пользователей. Плюс этого приложения в том, что можно выбирать по Вашим собственным критериям, а также есть функция "Пересеклись" – это означает, что вы в ближайшем радиусе человека, который Вас заинтересовал.

Из личного опыта пользования этим приложением, скажу, что там не только можно завести новые знакомства, а и встретить того человека, с которым был давно знаком. Ведь мир тесен.

Tinder

Популярное мобильное приложение, платформа для легких и быстрых встреч с людьми, находящимися вокруг вашего месторасположения. В Украине начал работать в 2015 году и стремительно набирает популярность.

Tinder неоднократно упрекали, что он обесценивает всю стоимость романтических отношений, однако около 40 миллионов пользователей так не считают. По состоянию на сегодня по распространенности в мире среди аналогичных приложений Tinder уступает только Badoo.

GetPet

Это приложение напоминает Tinder. Система показывает животных, если пользователь проскролит вниз, то получит больше информации о конкретном животном. Если любимец понравился и пользователь хочет забрать его себе, то он проводит направо. Если же животное не пришлось по душе – надо проводить налево и появляется профиль другой собаки.

Hornet

Это приложение ориентировано на гей-аудиторию. В нем вам не обязательно иметь собственный аккаунт, однако шансы возрастают именно тогда, когда вы заполните собственный профиль и начнете поиски партнера. Исследования показали, что почти 70 процентов однополых пар познакомились через мобильные приложения, именно поэтому их существование является важным.

Редакция Техно 24 тоже желает вам найти любовь! Неважно где, важно с кем!

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