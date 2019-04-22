День Земли: 5 самых "зеленых" технологических компаний мира

В понедельник, 22 апреля, по всему миру отмечают День Земли. Он должен побуждать людей быть внимательнее к окружающей среде и больше внимания уделять сохранению нашей планеты. Однако не только в этот день, но и на протяжении многих лет некоторые техногиганты пытаются обратить внимание потребителей на проблемы экологии.

Немало ведущих компаний индустрии создают отдельные компоненты телефонов или других электронных устройств, которые в будущем можно отправить на переработку. Кроме того, некоторые из компаний выделяют немалые средства на программы по сохранению экологии.

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Техно 24 подготовил для вас перечень крупных технологических компаний, которые действительно можно назвать "друзьями природы".

Apple

В первую очередь вспомним про Apple. Разработчики этой компании частенько на презентациях вспоминают, что их продукты созданы в абсолютной гармонии с природой и не наносят ей никакого вреда.

Когда речь идет о защите окружающей среды, Apple действительно демонстрирует успех в этой области. Да, с каждым годом купертиновцы все больше инвестируют в программы утилизации, которые могут использовать некоторые материалы, необходимые для устройств вне процесса добычи.



Apple выделяет немало ресурсов на защиту окружающей среды

К слову, массивные центры обработки данных купертинцев питаются на 100% от возобновляемой энергии. Они выступили в поддержку Парижского климатического соглашения и делали все, чтобы решить проблемы детского труда, который использовали в производстве смартфонов и других гаджетов.

Если о программах Apple по сохранению окружающей среды слышали многие (компания отмечает это чуть ли не на каждой своей презентации), то о других корпорациях вы вряд ли могли знать.

Panasonic

Итак следующая крупная компания по производству электроники – Panasonic. Компания не особо афиширует свою деятельность по сохранению экологии, но она постоянно получает высокие оценки от экспертов.

Как и многие компании в этом списке, Panasonic имеет амбициозные энергетические цели, как с точки зрения эффективности, так и по возобновляемым источникам энергии. Также производитель энергии планирует сосредоточиться на производстве экологически чистых продуктов.

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То, что отличает Panasonic от других компаний, – это то, как они включили устойчивое развитие в свою повседневную жизнь. Производитель переместил штаб-квартиру в Северной Америке от пригородного Секокуса, штат Нью-Джерси, в LEED-сертифицированное здание в центре города Ньюарк с помощью станции Penn Station. Таким образом, компания устранила необходимость работников ездить на собственных авто на работу и уменьшила количество выбросов в атмосферу.

Как Panasonic видит экологически чистый город – смотрите видео

Panasonic также сотрудничает с несколькими компаниями, чтобы представить модель "Устойчивого умного города" в Японии.

Dell

Dell является одной из крупнейших технологических компаний, которая открыто предоставляет подробный и обширный список поставщиков в дополнение к тому, какие услуги предоставлялись за каждую сделку. Кроме того, они производят устройства, которые могут быть в использовании дольше и легко обновляются. Также производитель электроники утверждает, что повторно использует более трети пластика, привлеченного к их производственному процессу.

Dell активно продает свои отремонтированные устройства и ноутбуки, а также продает запасные части и выпускает большие пособия о том, как ремонтировать свои ноутбуки и планшеты. Еще одним из достижений американского производителя можно назвать активное сотрудничество с властью, которое было направлено ​​на устранение детского труда у их поставщиков.

We're always cooking up eco-friendly packaging solutions. Mushroom packaging ships with select servers. https://t.co/6mUMQy1Xq4 #EarthDay pic.twitter.com/ktDmQqloq0 — Dell EMC (@DellEMC) April 22, 2017

Прозрачность является одним из основных направлений Dell, и они работают над тем, чтобы выявить и ограничить использование опасных химических веществ, которые необходимы для их устройств.

Google

Компания Google известна не малым количеством проектов, направленных на защиту окружающей среды и борьбу с бедностью. В частности Google Foundation – благотворительный фонд компании – инвестировал около 2,5 миллиардов долларов на восстановление потерь леса, наблюдение за незаконным рыболовством в океанах, использование машинного обучения для сохранения энергии в своих центрах обработки данных.



Дублинский офис Google

Один из первых проектов фонда – гибридный автомобиль. Google разрабатывает концепцию "v2g" (vehicle-to-grid), модифицирует автомобили Toyota Prius в plug-in гибриды, способные заряжать на стоянке свои аккумуляторы от крупнейшей в США солнечной электростанции, принадлежащей Google, и отдавать электроэнергию обратно в энергосистему в часы пик .

Amazon

Основатель компании Amazon Джефф Безос, как оказалось не только самый богатый человек планеты, но и ее друг. Компания активно развивает сферу охраны окружающей среды в своей компании, и прививает сознательное использование природных ресурсов всем своим работникам.

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В частности, у Amazon существует "политика экологического сознания и сознания 24 часа в сутки". Работники стараются как можно меньше влиять на окружающую среду: устанавливают солнечные системы на своих центрах реализации, а также превращают свои системы освещения на светодиодное освещение с низким излучением.

Гигант электронной коммерции также 10 "ферм" возобновляемой энергии, которые обеспечивают электроэнергией свои центры обработки данных.

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