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День Земли Google создал тематический дудл и игру

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День Земли 2020 / uk.wikipedia.org

22 апреля отмечают международный День Земли. Поэтому поисковик Google разработал тематический дудл. В этом году в компании решили уделить внимание пчеле и ее важности для жизни на планете.

Также Google представил игру, в которой пользователь может попробовать опылять растения. Техно 24 уже протестировал эту игру.

К теме Спасибо всем работникам общепита, – новый дудл от Google

О чем игра

Во время игры можно узнать интересные факты о пчеле и ее важную роль на планете. Например, если бы не эти насекомые, то не было бы двух третей урожая на Земле и 85 % цветковых растений.

Таким образом поисковик хочет обратить внимание людей на проблему массового вымирания пчел.


День Земли - игра о пчелах / скриншот

День Земли 2020

Интересно, что первая акция по дню планеты прошла в 1970 году в США. После этого празднование этого праздника стало регулярным явлением. Известный американский политик и активист сенатор Гайлорд Нельсон создал группу из студентов под руководством Денниса Хайеса.


День Земли 2020 – тематический дудл / Скриншот

Несмотря на то, что сенатор не имел ни времени, ни ресурсов для организации массового мероприятия, и ему удалось собрать 20-миллионную демонстрацию. Как позже заявил Нельсон, "День Земли организовывал себя сам".

После первой успешной демонстрации в 1971 году сенатор Нельсон провозгласил "Неделю Земли".

Таким образом в этом году мы отмечаем 50 лет Дню Земли.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Google Экология Новости Техно Дудл Техно Интернет
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