Держи связь с самыми дорогими людьми: Facebook тестирует удобный мессенджер для Apple Watch
Команда разработчиков из Facebook тестируют экспериментальную версию нового мессенджера Kit Для Apple Watch. Приложение позволяет в удобном для умных часов формате контактировать с близкими людьми с помощью лишь одного нажима.
Экспериментальный мессенджер Kit может стать крайне полезным во время пандемии COVID-19, поскольку позволяет практически не прикасаться к смартфону в течение дня, если это нужно, рассказывает TechCrunch.
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Что такое Kit
Полное название мессенджера Keep in touch (поддерживай связь). Приложение бесплатное и позволяет пользователю после запуска выбрать важные контакты из Messenger, с которыми нужно поддерживать связь с помощью Kit.
Стоит сказать, что приложение Messenger самостоятельно поддерживает интеграцию с Apple Watch, однако Kit направлен на быструю связь с ближайшими людьми. То есть Facebook разработала некий аналог панели быстрого набора для Apple Watch
Что может Kit
С помощью приложения пользователь имеет возможность отправлять сообщения любого доступного формата одним нажатием. Также можно читать входящие сообщения из Messenger и отвечать на них.
Особенность Комплекта в том, что для пользования приложением нужно минимум движений и не нужно доставать смартфон. В условиях карантина это именно то, что нужно, ведь можно выбрать только нужных людей и поддерживать общение с ними через Kip. Поскольку приложение сокращает время пользования смартфоном, пользователь меньше будет брать его в руки, а это убережет его от лишних микробов, которые в достаточном количестве находятся на наших смартфонах.
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