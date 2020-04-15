Держи связь с самыми дорогими людьми: Facebook тестирует удобный мессенджер для Apple Watch

Команда разработчиков из Facebook тестируют экспериментальную версию нового мессенджера Kit Для Apple Watch. Приложение позволяет в удобном для умных часов формате контактировать с близкими людьми с помощью лишь одного нажима.

Экспериментальный мессенджер Kit может стать крайне полезным во время пандемии COVID-19, поскольку позволяет практически не прикасаться к смартфону в течение дня, если это нужно, рассказывает TechCrunch.

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Что такое Kit

Полное название мессенджера Keep in touch (поддерживай связь). Приложение бесплатное и позволяет пользователю после запуска выбрать важные контакты из Messenger, с которыми нужно поддерживать связь с помощью Kit.

Стоит сказать, что приложение Messenger самостоятельно поддерживает интеграцию с Apple Watch, однако Kit направлен на быструю связь с ближайшими людьми. То есть Facebook разработала некий аналог панели быстрого набора для Apple Watch

Что может Kit

С помощью приложения пользователь имеет возможность отправлять сообщения любого доступного формата одним нажатием. Также можно читать входящие сообщения из Messenger и отвечать на них.

Особенность Комплекта в том, что для пользования приложением нужно минимум движений и не нужно доставать смартфон. В условиях карантина это именно то, что нужно, ведь можно выбрать только нужных людей и поддерживать общение с ними через Kip. Поскольку приложение сокращает время пользования смартфоном, пользователь меньше будет брать его в руки, а это убережет его от лишних микробов, которые в достаточном количестве находятся на наших смартфонах.

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