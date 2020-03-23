Как в Днепре разрабатывают детали космических ракет – беседа с главой Firefly Aerospace Украина

Firefly Aerospace – это частное аэрокосмическое предприятие с главным офисом в Остине, США и R&D (научно-исследовательским) центром в Украине, которое занимается ракетостроением. Уже в 2020 году компания планирует запустить свою первую ракету – Alpha, и сейчас активно тестирует ее.

Техно 24 побывал в цехе Firefly Aerospace в Днепре и пообщался с директором украинского подразделения компании.

Коротко о Firefly Aerospace Украина

К теме: Украинцы из Firefly Aerospace приступили к разработке ракеты, которую скоро выведут на орбиту

К слову, владельцем Firefly Aerospace является украинский бизнесмен Максим Поляков, который выкупил американскую Firefly Space Systems после банкротства и превратил ее в успешный стартап. На базе ранее основанной им компании EOS Launcher и купленной Firefly Space Systems была создана Firefly Aerospace. Общий объем инвестиций, вложенных Поляковым, составил 75 миллионов долларов.

Основатель и владелец Firefly Aerospace – Максим Поляков / Фото Firefly Aerospace

Кто такой Макс Поляков?Это международный предприниматель в сфере космических технологий и IT, доктор экономических наук и общественный деятель. Он является управляющим партнером инвестиционного фонда Noosphere Ventures, а также учредителем компаний Firefly Aerospace, EOS DA, SETS, Renatus, Maxpay и других. Идейный основатель Ассоциации Noosphere.

Украинское подразделение под руководством Александра Дондика занимается изготовлением отдельных агрегатов ракетных двигателей, частей ракеты и других деталей, немалое количество которых печатается на 3D принтерах.



Директор Firefly Aerospace Ukraine – Александр Дондик / Фото Firefly Aerospace

Расскажите кратко о Firefly Aerospace?

В 2017 году Максим Поляков выкупил права на американскую компанию и стал ее владельцем. Его идеология построена на идее "Нового космоса" – он стремится построить бизнес-экосистему нового типа. Именно поэтому Поляков инвестировал и в ряд других проектов, связанных с космосом.

После приобретения прав на американскую компанию была создана дочерняя компания Firefly Aerospace Ukraine с центром в Днепре. Здесь расположено небольшое производство, центр разработок и исследований, а также конструкторское бюро.

Чем именно занимается Firefly Aerospace Украина?

Сперва конструкторское бюро создает новые концепты, которые воплощаются в жизнь путем создания отдельных деталей или агрегатов двигателя именно на нашем производстве. Затем готовая продукция отправляется в "материнскую" компанию в США, где уже происходит окончательная сборка всей ракеты.



Часть цеха Farefly Aerospace где продолжается работа над агрегатами двигателей и других деталей / Фото 24 канала

Это единственный исследовательский центр компании, есть ли еще центры в других странах?

Такой исследовательский центр и конструкторское бюро расположены именно в Украине. Наше конструкторское бюро занимается разработкой и проектированием как отдельных агрегатов ракетных двигателей, так и целого двигателя для более тяжелых ракет.

В США также есть центр, который занимается разработкой и концептами, однако именно в Днепре сконцентрирован мощный конструкторский центр, поскольку именно у нас работают люди с огромным опытом в сфере исследований, разработки и проектирования.

Интересно: Перепись населения с помощью спутников: как это работает и имеет ли смысл в Украине

Пока в США строят второй завод Firefly Aerospace, который позволит компании запускать 24 ракеты в год. Это именно тот уровень, на который мы планируем выйти в ближайшее время. Сейчас у компании только один завод, который работает в Техасе, и производит примерно до 6–8 ракет в год.

Именно производство в Украине не очень большое, однако мы создали материаловедческую лабораторию, которую вполне можно считать одной из самых оснащенных в Украине. Она обеспечивает не только контроль материалов на этапах производства, но и активно исследует все аспекты аддитивного производства. Оснащение лаборатории соответствует мировым требованиям, а некоторые из имеющихся единиц оборудования являются единственными в Украине.



Токарный станок для обработки деталей / Фото 24 канала

Как проходит рабочий процесс в цехе Firefly Aerospace?

Сначала КБ разрабатывает концепцию, проводит расчеты, создает необходимые 3D модели будущих деталей и выпускает конструкторскую документацию для производства. В то же время лаборатория проводит необходимые анализы, как перед печатью деталей на 3D принтере, так и после. Далее происходит печать деталей агрегатов ракетных двигателей, которые в цехе проходят финальные процессы термической и механической обработки. После этого выполняют их сварку или сборку с другими деталями. А после этого мы проводим анализ и испытания изготовленной продукции перед отправкой в США.

Также сейчас идет масштабное строительство стендов для огневых испытаний. В дальнейшем мы планируем не только конструировать, а еще и производить и испытывать двигатели для наших ракет.

Процесс печати деталей на 3D принтере:

Внутри 3D принтера лазерный луч плавит порошок, сваривая его в заготовку.



Детали печатают из различных металлических порошков, преимущественно термостойкого никель-хромового сплава / Фото 24 канала

Расскажите о персонале. Кто именно работает в украинском цехе?

На производстве работает более 150 работников. Из них более 30% сотрудников с научным званием. Это очень крутой показатель. Большая доля людей вовлечена именно из отрасли. Они знакомы со спецификой производства, поскольку раньше не только создавали, но и запускали ракеты.

Кроме того, здесь много молодых людей, которые генерируют интересные идеи, и мы воплощаем их. Мы объединяем опыт старших сотрудников с креативностью и видением младших – это позволяет достигать интересных результатов.



В цехе Firefly Aerospace Ukraine работают молодые специалисты и профессионалы из отрасли / Фото 24 канала

Вместе с тем мы открыты для новых сотрудников, способных генерировать свежие идеи. Мы часто размещаем новые вакансии на популярных платформах, поскольку активно растем. У нас довольно много направлений. Сейчас мы не только работаем над ракетой Alpha, а также уже есть некоторые наработки по Beta, а в планах уже есть и носитель Gamma. Кроме того, есть отдельное направление работы над лунным модулем.



Обработка мелких деталей спутника / Фото 24 канала

Над чем сейчас сосредоточена работа компании?

Сейчас в активной завершающей фазе продолжается работа над ракетой Alpha. После ее успешного запуска, который мы планируем осуществить в 2020 году, будет увеличено количество готового продукта. Также в разработке находится наша следующая ракета – Beta – она уже будет трехступенчатой. Следовательно, она будет обладать большей грузоподъемностью. Однако цена на запуск за килограмм полезного груза, скорее всего, сохранится.

Мы планируем запускать больше груза за ту же цену и сейчас работаем над этим. Что касается носителя Gamma – сейчас это лишь концепт на будущее.

Пятипозиционная токарно-фрезерная обработка детали / Фото 24 канала

С кем из украинских компаний сотрудничает Firefly Aerospace?

Компания активно сотрудничает с "Южмашем". Идея Максима Полякова – реанимировать мощности и тот космический потенциал, который расположен здесь, в Днепре. Прежде всего это касается людей. Сотрудничество с "Южмашем" продолжается с прошлого года. Мы заказываем у них некоторые услуги и они также пользуются нашими возможностями и заказывают нужный продукт у нас. В частности, Firefly Aerospace является субподрядчиком "Южмаша" в рамках одного из индийских контрактов.

Роботизированный сварочный комплекс / Фото 24 канал

Как насчет иностранных партнеров?

С октября Firefly Aerospace сотрудничает с Aerojet Rocketdyne. В рамках сотрудничества компания получила новые возможности тестирования и испытания новых двигателей первой ступени для ракеты Beta. Также сотрудничество охватывает ряд других ракетно-космических технологий, таких, как электро-ракетные двигатели для развития проекта межорбитального буксира.

Кроме того NASA зачислила Firefly Aerospace в список из 9 компаний, которые будут осуществлять доставку грузов на Луну в рамках проекта по строительству лунной станции.

Также летом прошлого года было заключено соглашение о партнерстве с израильской компанией Israel Aerospace Industries. Партнерство предполагает совместную работу над разработкой посадочного лунного модуля.



​Токарно-фрезерный пятипозиционный станок / Фото 24 канала

Высокоточный пятипозиционный станок способен обрабатывать большие детали с чрезвычайной скоростью. Точность обработки достигает 5 микрон.

К слову, Firefly Aerospace недавно подписала соглашение с компанией SATLANTIS о предоставлении услуг запуска. Это – производитель наблюдения за Землей и компания,которая занимается дистанционным зондированием полезных нагрузок для спутниковой работы. Именно на ракетах Alpha в 2022 году Firefly запустит группу небольших спутников от имени Satlantis. Они обеспечат мультиспектральное изображение Земли высокого разрешения с низкой орбиты.

В целом компания Firefly Aerospace выгодно заняла свою нишу и именно это является залогом ее успеха.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно