Детальные спецификации видеокарт NVIDIA GeForce RTX Max-Q появились в сети

В начале месяца компания NVIDIA представила мобильные ускорители GeForce RTX. Ноутбуки на базе новых видеокарт появятся в свободной продаже уже в ближайшее время, однако детальные характеристики появились только недавно.

С недавнего времени NVIDIA предусматривает два подхода к созданию высокопроизводительных графических решений для мобильного сегмента, сообщает Guru3D.

Читайте также: Видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 представили в Китае

В первом случае используются практически полные аналоги настольных чипов, возможно немного ограниченные по лимиту мощности. Пользователь может рассчитывать на максимальную производительность, но за это приходится заплатить габаритами и весом ноутбука.

Второй подход известен под названием Max-Q. В этом случае происходит снижение рабочих частот и напряжений до определенной точки, в которой наблюдается максимальное соотношение производительности на ватт. Причем сама NVIDIA регламентирует значение частот в очень широком диапазоне.



Характеристики видеокарт NVIDIA GeForce RTX Max-Q

Это позволяет производителям уменьшать потребление энергии в несколько раз для оптимизации тепловых режимов. Например, номинальная частота турбо-режима NVIDIA GeForce RTX 2080 составляет 1800 МГц, а тепловой пакет 225 Вт. В то же время модификация NVIDIA GeForce RTX 2080 может быть ограничена частотой 1100 МГц, но при этом потреблять не более 80 Вт.

Отдельно можно обратить внимание на индекс оценки производительности RTX-OPS. Он был введен специально для линейки GeForce RTX.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно