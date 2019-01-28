Детальные спецификации видеокарт NVIDIA GeForce RTX Max-Q появились в сети

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NVIDIA GeForce RTX Max-Q: характеристики и спецификации
NVIDIA GeForce RTX Max-Q: характеристики и спецификации / NVIDIA

В начале месяца компания NVIDIA представила мобильные ускорители GeForce RTX. Ноутбуки на базе новых видеокарт появятся в свободной продаже уже в ближайшее время, однако детальные характеристики появились только недавно.

С недавнего времени NVIDIA предусматривает два подхода к созданию высокопроизводительных графических решений для мобильного сегмента, сообщает Guru3D.

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В первом случае используются практически полные аналоги настольных чипов, возможно немного ограниченные по лимиту мощности. Пользователь может рассчитывать на максимальную производительность, но за это приходится заплатить габаритами и весом ноутбука.

Второй подход известен под названием Max-Q. В этом случае происходит снижение рабочих частот и напряжений до определенной точки, в которой наблюдается максимальное соотношение производительности на ватт. Причем сама NVIDIA регламентирует значение частот в очень широком диапазоне.

Характеристики відеокарт NVIDIA GeForce RTX Max-Q
Характеристики видеокарт NVIDIA GeForce RTX Max-Q

Это позволяет производителям уменьшать потребление энергии в несколько раз для оптимизации тепловых режимов. Например, номинальная частота турбо-режима NVIDIA GeForce RTX 2080 составляет 1800 МГц, а тепловой пакет 225 Вт. В то же время модификация NVIDIA GeForce RTX 2080 может быть ограничена частотой 1100 МГц, но при этом потреблять не более 80 Вт.

Отдельно можно обратить внимание на индекс оценки производительности RTX-OPS. Он был введен специально для линейки GeForce RTX.

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Теги: Техно Гаджеты ноутбук NVIDIA Видеокарти
Источник: Техно
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