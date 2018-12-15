Девайс дня: LG готовит систему производства пива

Компания LG готовит очень интересный девайс для кухни – систему производства крафтового пива – LG HomeBrew. Она будет работать по принципу кофеварки.

Об этом сообщает The Verge.

Этот интересный девайс обещают представить во время CES 2019 в Лас-Вегасе.

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Как сообщают разработчики, в системе удалось автоматизировать весь процесс приготовления пива: от ферментации, газировки и выдержки до подачи и очистки. Приготовить напиток можно, всего нажав одну кнопку.

Устройство использует одноразовые капсулы, содержащие солод, дрожжи, хмелевые масло и ароматизатор.

Домашняя пивоварня

Кроме того, устройство имеет специальное приложение для Android и iOS. В нем можно будет следить за статусом HomeBrew и этапами приготовления пива.

Как сообщили инженеры, устройство сможет приготовить пять сортов пива: американский IPA, американский бледный эль, английский стаут, бельгийский Witbier и сухой чешский Pilsner.

Информации о цене пока нет.

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