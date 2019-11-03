Девайс дня: умная подушка от Xiaomi со стереодинамиками, массажером и Bluetooth

Оригинальные девайсы для повседневного использования — это уже фишка китайского производителя Xiaomi. Однако, когда мы думаем, что нас уже ничем не удивишь, компания выпускает очередной необычный продукт.

Как передает издание gagadget.com, на этот раз производитель выпустил «умную» подушку. Продукт представлен на платформе для общекошта.

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Детали. Новый продукт доступен в двух моделях: женский (60×34×7 см) и мужской (60×34×10 см). Как заверил производитель, подушка на 93% состоит из натурального латекса.

Также в центре подушка имеет небольшое углубление для шеи.

Подушка может мониторить сон

Умные фишки. В подушку вмонтировали грелку, которая работает в 6 режимах (в диапазоне 38-53 градусов Цельсия). Также этот девайс имеет массажер и специальные импульсные излучатели, которые увеличивают кровообращение (они работают с частотой до 1000 Гц). Инженеры убеждают — это помогает снимать стресс. При этом эти импульсы безвредны для человека.

Также умная подушка получила встроенные стереодинамики, которые передают звук с помощью вибраций. Кроме того, девайс оснащен функцией мониторинга сна и встроенным Bluetooth. Благодаря ему, подушку можно подключить к смартфону.

Есть женская и мужская версии

Цена. Умная подушка оценена в 42 доллара (чуть больше тысячи гривен). Новинка поступит в продажу 14 декабря.

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