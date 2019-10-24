Девайс дня: Xiaomi выпустила умное электрическое одеяло

Китайский производитель Xiaomi продолжает готовить пользователей к зиме. Сейчас производитель выпустил умное электрическое одеяло. Электрическое покрывало доступно в двух версиях: с графеном и с электрическим нагревательным проводом.

Как передает Gizmochina, одеяло оснащено механизмом с напряжением 24 В, что делает его безопасным для использования (безопасным для человека считают напряжение электрической сети 42 В).

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Одеяло получило особый режим сна, который поддерживает температуру на разном уровне, синхронизируясь с температурой тела.

Одеяло доступно в двух размерах: 80х150 и 150х170 см. Мощность составляет 60 и 120 Вт соответственно.



На выбор есть две модели

Умные фишки. Одеялом можно управлять с помощью голосового помощника XiaoAI. Также оно синхронизируется со смартфоном через приложение MIJIA.

Цена. Умное одеяло меньшего размера с электрическим нагревательным проводом оценено в 28 долларов (700 гривен). За большее одеяло с графеном нужно заплатить 56 долларов (1400 гривен).

Новинка поступит в продажу в Китае 29 ноября.



Цена стартует от 28 долларов

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