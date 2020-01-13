24 канал lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Девушка с США спасла жизнь парню в Британии во время онлайн-игры

49 Читати новину українською
Инцидент произошел во время игры / unsplash.com

Американская девушка Диа Латора спасла жизнь своему другу из Великобритании Эйдану Джексону. Это случилось во время онлайн-игры. Она услышала, что у парня случился приступ и вызвала помощь.

Как пишет kotaku.com, девушка поняла, что у друга случился эпилептический приступ, так как во время игры Джексон пожаловался на самочувствие, а дальше совсем перестал отвечать. Его микрофон был включен и девушка услышала странные звуки.

Жутко: Мальчик проглотил AirPod: к iPhone боится даже прикасаться

Когда он не ответил, я сразу начала искать номер службы экстренной помощи для ЕС,
– сказала Латора.

Девушке удалось связаться с местной полицией и назвать им адрес пострадавшего. Кстати, на тот момент родители парня были в доме, но даже не подозревали, что у сына проблемы.

Постраждалий Ейдан ДжексонПострадавший Эйдан Джексон

Что с парнем

Джексона оперативно доставили в больницу. Сейчас он вернулся домой и ждет заключения врача. Он и раньше сталкивался с подобными проблемами – в мае 2019 года эпилепсия отправила его в больницу. Надеемся, после этого родители и сам Джексон будет внимательнее относиться к своему здоровью.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
сегодня
120690
Автор: Ирина Полицкая
Теги: Здоровье Техно Новости Техно Игры
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
10 января 21:02 Скрытые функции Google Chrome, которые скоро исчезнут
Назар Токар 547
7 января 22:01 Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
Анастасія Кушпіт 4315
5 января 22:09 Лучшие смартфоны Xiaomi 2019 года – подборка Техно 24
Анастасія Можаровська 2295
5 января 13:05 Фото черной дыры, миссия New Horizon и новая ракета от Маска: космические итоги 2019 года
Михайло Года 328
4 января 22:02 Что такое астероид Бенну и почему он опасен?
Назар Токар 505
Новости
Больше новостей
Залиште відгук