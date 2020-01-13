Девушка с США спасла жизнь парню в Британии во время онлайн-игры

Американская девушка Диа Латора спасла жизнь своему другу из Великобритании Эйдану Джексону. Это случилось во время онлайн-игры. Она услышала, что у парня случился приступ и вызвала помощь.

Как пишет kotaku.com, девушка поняла, что у друга случился эпилептический приступ, так как во время игры Джексон пожаловался на самочувствие, а дальше совсем перестал отвечать. Его микрофон был включен и девушка услышала странные звуки.

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Когда он не ответил, я сразу начала искать номер службы экстренной помощи для ЕС,

– сказала Латора.

Девушке удалось связаться с местной полицией и назвать им адрес пострадавшего. Кстати, на тот момент родители парня были в доме, но даже не подозревали, что у сына проблемы.

Пострадавший Эйдан Джексон

Что с парнем

Джексона оперативно доставили в больницу. Сейчас он вернулся домой и ждет заключения врача. Он и раньше сталкивался с подобными проблемами – в мае 2019 года эпилепсия отправила его в больницу. Надеемся, после этого родители и сам Джексон будет внимательнее относиться к своему здоровью.

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