Samsung будет проводить бесплатную дезинфекцию смартфонов: услуга доступна в Украине
Компания Samsung предложила владельцам мобильных устройств линейки Galaxy услугу по дезинфекции смартфонов. Отмечается, что услугой могут воспользоваться владельцы любых смартфонов этой линейки, а также наушников и смарт-часов. Услуга также будет работать и в Украине.
Услуга, о которой идет речь, называется Galaxy Sanitizing, она распространяется на устройства собственного производства Samsung, однако в секции вопросов и ответов отмечается, что воспользоваться ею смогут пользователи любого мобильного устройства, сообщает Sammobile.
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Где можно воспользоваться услугой Galaxy Sanitizing
Сейчас программа действует в 19 странах мира, в том числе и в Украине, и услуга в ее рамках предоставляется абсолютно бесплатно. В ближайшее время Galaxy Sanitizing появится еще в 25 странах. Чтобы воспользоваться ею, необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр Samsung или в фирменный магазин Samsung Experience Store.
Техно 24 обратились в центр поддержки пользователей Samsung и получили список сервисных центров, которые будут предоставлять эту услугу. Так, воспользоваться программой Galaxy Sanitizing можно в таких городах:
- Днепропетровск – Альва-Сервис
- Запорожье, Рома-Сервис
- Ивано-Франковск-Захидполитех Ивано-Франковск
- Киев – МТИ Технический центр;
- Киев – Гратис-Крещатик;
- Киев – МТИ Сервис Плаза;
- Киев – МТИ Сервис (Леси Украинки);
- Кривой Рог – МТИ Сервис Кривой Рог;
- Львов – Маркет-Л;
- Одесса – Пальмира Сервис;
- Харьков – Веском-Сервис.
Остается вопрос, будут ли работать сервисные центры на время проведения карантина. В компании отметили, что сейчас сервисные центры все-таки будут работать по стандартному расписанию без каких-либо изменений.
Как проходит обеззараживание смартфона
В отличие от Apple, которая рекомендует обрабатывать смартфоны изопропиловым спиртом или салфетками Clorox, Samsung заявила, что лучше вообще не использовать для чистки никаких химических растворов и абразивных веществ, поскольку это может повредить корпус обрабатываемого устройства или стереть олиофобное покрытие, нанесенное на экран.
Но, поскольку совсем отказываться от дезинфекции нельзя, корейцы провели множество опытов и в конечном итоге пришли к тому, что будут обрабатывать фирменную технику ультрафиолетовым излучением. Для этого Samsung пришлось закупить специальное оборудование и обеспечить им сервисные центры и магазины.
Дезинфицировать устройства будут в специальных боксах
По словам представителей Samsung, ультрафиолетовое излучение качественно удаляет бактерии и другие микроорганизмы с поверхности устройств и абсолютно безопасное для их работы. Правда, уточняют в компании, из-за конструктивных особенностей некоторых гаджетов бренда эффективность удаления бактерий может быть ниже, чем на других.
Именно поэтому Samsung предупреждает, что стопроцентное очищение от микробов и вирусов не гарантировано, однако обработка ультрафиолетом, во-первых, более безопасна, чем самостоятельная чистка, а, во-вторых, все равно дает лучший результат, чем если бы устройство вообще не подвергалось очистке.
Samsung призвала сотрудников работать из дома из-за падемии COVID-19
В то же время компания настоятельно рекомендовала своим сотрудникам "по возможности" перейти на удаленный режим работы из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
Этот шаг является частью широкого комплекса мер, которые принимает компания, чтобы снизить риск заражения сотрудников коронавирусов COVID-19 и минимизировать его влияние на бизнес. Такой вывод следует из документов, с которыми удалось ознакомиться Bloomberg.
Впоследствии представитель компании подтвердил эту информацию агентству. За последний месяц Samsung была вынуждена трижды закрывать свой завод в южнокорейском городе Куми на несколько дней после обнаружения COVID-19 у одного из работников.
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