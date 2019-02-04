Диджей Marshmello устроил первый виртуальный концерт в игре Fortnite

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Концерт в игре Fortnite
Концерт в игре Fortnite / Скриншот

В популярной онлайн-игре Fortnite прошел первый виртуальный концерт. Его дал диджей Marshmello совместно с создателями игры Epic Games. Зрителями необычного действа стали более 10 млн игроков в самой игре, а еще миллионы людей посмотрели концерт благодаря онлайн-трансляции.

Видео мероприятия можно посмотреть на Youtube. После концерта твиттер был переполнен комментариями зрителей со всего мира. Для некоторых, это был единственный возможный шанс попасть на концерт диджея.

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Влияние популярной игры в жанре королевской битвы Fortnite трудно переоценить. Разработчики очень творчески подходят к своему детищу, поэтому каждый новый сезон игры полон интересных обновлений, новых механик и внутренно-игровых событий.

В этот раз команда разработчиков вместе с известным диджеем Marshmello решила устроить для игроков концерт, который те могли посетить находясь в игре. Феерическое мероприятие длилось 10 минут. Во время шоу Marshmello сыграл песни "Alone", "Gassed Up", "Colors" и "Everyday". Специально для мероприятия разработчики добавили специальные скины и эмоции в игру.

В целом это не первый случай, когда музыканты устраивают концерты в видеоигре. Ранее в игре-симуляторе Second Life выступали Nine Inch Nails и Королевский ливерпульский филармонический оркестр. А в World of Warcraft группа Elite Tauren Chieftain, состоящий из сотрудников Blizzard, давала концерты в период действия "Ярмарка новолуния".

На время концерта игроки оказывались в специальной зоне, где недоступно оружие и возможность возрождения. Диджей не только играл, но и общался с публикой. Организатор премии The Game Awards Джефф Кейли заявил, что за событием в режиме онлайн следили более 10 миллионов человек.

31 января в Fortnite появилось специальное событие – "Испытание концерта". При выполнении заданий игроки открывали уникальные предметы с изображением Marshmello. Мероприятие длилось до 2 февраля.

Смотрите видео: Концерт Marshmello в Fortnite

 

Теги: Техно Игры
Источник: 24 Канал
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